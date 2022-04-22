«Газета.uz» продолжает серию материалов с релокантами, которые решили покинуть свои страны и переехать в Узбекистан. В рамках серии мы рассказываем, как сложилась жизнь через месяц после приезда и с какими сложностями они столкнулись в процессе. Герои делятся своими впечатлениями, плюсами и минусами жизни в Узбекистане и планами на будущее.

Влад, 27 лет, режиссёр

Я режиссёр из Москвы. Снимал игровые и документальные проекты, клипы и рекламу. До 24 февраля занимался документальным сериалом для ТНТ Premier, мы успели снять первую серию. Потом всё началось, и проект перестал быть актуальным. Может быть, когда-нибудь он возобновится.





Фото из личного архива.

5 марта мы с невестой прилетели в Ургенч. Не хотелось каким-либо образом участвовать в военных действиях. Отъезд проходил в спешке, билетов по нормальным ценам почти не оставалось. А Узбекистан и культурно довольно близок к России (ближе той же Турции), и русскоязычного населения много, и русофобии здесь нет.

В Ургенче пробыли две недели. Больше всего поразило гостеприимство — это такой хороший урок Москве. Все очень радушно встречали, угощали пловом. Потом мы перебрались в Ташкент.

Бывают трудности с пониманием менталитета, не всегда осознаёшь, как нужно себя вести. С таким, наверное, можно столкнуться везде, но показалось, что договорённость созвониться здесь не имеет сильный вес — несколько раз у меня срывались разговоры, человек мог отключить телефон.

Что касается банковских услуг, расстраивают большие очереди, не всё можно сделать через банкомат. Но глупо на это пенять — просто не все технологии ещё дошли.

Сейчас я ищу работу, от успехов в поисках зависят дальнейшие планы, как и от дальнейшего развития событий в России. Профессия режиссёра в Узбекистане ещё не так развита, в основном нужны видеографы, операторы. Я уже общался с тремя продакшнами. Готов снимать коммерческие ролики, думаю насчёт документального фильма. А ещё хотелось бы открыть лабораторию доккино.

Поскольку сейчас в Узбекистан приехало много профессионалов из разных сфер, мне кажется, для Ташкента это самое время как можно больше обмениваться опытом, организовывать встречи и мастер-классы. Многие могут скоро уехать, поэтому надо сейчас брать быка за рога.

Радует, что здесь есть такие места, как 139 Documentary Center, Human House, театр Ильхом. Уже познакомился с ребятами из нашей сферы — это в какой-то мере проще, чем в Москве, где много всего. Плюс есть возможность открыть что-то своё.

Валентин, 34 года, медбрат/столяр

Я работал медбратом-анестезистом в больнице в Москве. В свободное время занимался столярным делом, увлекался страйкболом. В Ташкент мы прилетели 8 марта всей семьёй: с женой, двумя детьми (им 4,5 и 2,5 года) и двумя котами. У нас здесь есть поддержка — родственники и друзья семьи.

Учитывая то, что нашей власти в любой момент может взбрести в голову что угодно, а поправки, указы, постановления и законы она принимает чуть ли не по щелчку пальца, а также тот факт, что звоночек по мобилизации медиков уже был, мы решили не затягивать отъезд и выехать из страны как можно скорее, пока ещё можно. А то введут ещё какое-нибудь военное положение — и прощай мечты о миграции.

Фото из личного архива.

С котами мы намучились, но всё же успели всё оформить в последний момент. По прилёте нас сразу повели к инспектору оформлять разрешение [на ввоз животных]. За одного кота просили то ли 50 тысяч сумов, то ли 150 — точно не помню.

Думал, что тут получится поработать по специальности, ездил на собеседования — практически все говорили, что готовы взять меня, из одной клиники даже сами позвонили, найдя моё резюме в Telegram-канале. Зарплаты здесь низкие, особенно по сравнению с московскими, необходимости в анестезистах в тех клиниках, где я был, не испытывают, хотя они готовы были меня взять. Предлагали устроиться медицинским братом в палату реанимации, а я по большей части всё же работал в операционной, поэтому это не мой выбор.

В принципе документы нужны были те же, что и при трудоустройстве в России: диплом, специализация, некоторые спрашивают про категорию, но само удостоверение [о квалификации] нигде не спрашивали. С собой у меня были заверенные копии, а также переведённые, но они вряд ли где-то потребовались бы — всё равно нужно проходить нострификацию, то есть процесс признания образовательных документов. В Узбекистане этим должен заниматься работодатель. Оплачивать, насколько я понял, тоже будет он. Хотя в одной из клиник намекнули, что этим должен заняться я сам.

Что касается разрешения на работу, приведу цитату из общения с одним медучреждением: «Организация, которая хочет вас нанять на работу, подаёт запрос в территориальное окно госуслуг. Самостоятельно вы этого сделать не сможете, только наниматель. При этом организация должна оплатить госпошлину — около 800 долларов. Рассмотрение занимает приблизительно три-четыре недели, после чего вам должны выдать лицензию. Очень велика вероятность отказа, поскольку в вашей специальности есть большой дефицит рабочих мест, то есть приоритет отдаётся местным кадрам».

Процесс нострификации многим до конца не ясен, так что я решил оставить эту затею и попробовать найти работу в столярном деле или на мебельном производстве — всё равно давно хотел поменять профессию. Такую работу я нашёл: сейчас работаю в столярной мастерской, где по большей части делают столы из слэба с эпоксидной смолой. Тут никаких профессиональных документов у меня не спрашивали, было просто собеседование.

Что касается семьи, моя жена — консультирующий психолог, создаёт группу для эмигрантов из России, для всех, кто нуждается в помощи, находится в кризисе адаптации и мечтает о поддерживающем окружении.

Насчёт садика для детей не могу ничего сказать — не зондировали эту почву. Думаю, юридических проблем не должно возникнуть, единственное — языковой барьер, ведь местные ребята не все говорят на русском. Так что для детей это будет колоссальный стресс в дополнение к стрессу от переезда. Если не хочешь навредить своему ребёнку, к этому вопросу нужно подходить очень деликатно и эмпатично.

В Ташкенте я далеко не в первый раз, да и родственники с друзьями помогают, так что трудностей практически нет, разве что в ценах не сразу начинаешь ориентироваться. Не хватает многого из того, что пришлось оставить: вещи, инструменты, машины. Ещё отмечу, что качество мобильного интернета, к которому так привык в Москве, сильно ниже. И связь дороже.

Поначалу состояние было подавленное из-за неизвестности, что же будет дальше, а также из-за отсутствия работы и дохода. Но сейчас настроение получше, хотя стоит почитать новости, и сразу ужас берёт.

Что касается развлечений, пока не до них, хотя с детьми нужно всё-таки куда-то выбираться. В Ташкенте много скверов, парков, где можно погулять. Есть парки с аттракционами и аквапарки. На выходные можно съездить в горы и на водохранилище. Да просто погулять по городу — тут красиво!

Очень радуют люди. Здесь практически все очень дружелюбные, улыбающиеся и готовые помочь, хотя бдительность терять всё равно не стоит! В России большинство — злые, угрюмые, не улыбаются никому. Уж не знаю, в какой момент истории начал укрепляться такой менталитет, но с этим надо что-то делать. В первую очередь, наверное, нужно выбросить мусор из собственных голов.

Ну и погода тут не в пример лучше, чем в Москве, даже несмотря на то, что очень жаркое лето и уже 30 градусов, хотя сейчас только апрель.

Планы пока очень размыты. Непонятно, что дальше делать и куда двигаться, так что пока будем тут. Работу я нашёл, она мне нравится, сбережения на некоторое время есть. Через пару месяцев, может, прояснится ситуация и станет более-менее понятно, что можно будет делать дальше.

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