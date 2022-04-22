Четырёхлетний воспитанник детской дошкольной организации №31 Алтынкульского района Андижанской области Хушнудбек Лутфуллаев умер во время послеобеденного сна, сообщило Министерство дошкольного образования.

По словам медсестры ДОО, у мальчика на утреннем приёме не наблюдалось никаких признаков болезненного состояния.

В послеобеденное время дети легли спать как обычно. Когда воспитатель стал будить воспитанников, ребёнок не встал, и сразу же была вызвана скорая помощь. Установлено, что ребёнок умер во сне, сообщает МДО.

Правоохранительными органами ведётся доследственная проверка.