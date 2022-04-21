По итогам января-марта 2022 года внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 13,15 млрд долларов, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года больше на 5,6 млрд долларов (на 74,8%), сообщил Государственный комитет по статистике.

Из общего объёма внешней торговли экспорт составил 5,7 млрд долларов (к январю-марту 2021 года отмечено увеличение на 138,7%, или в 2,4 раза), а импорт — 7,4 млрд долларов (увеличение на 44,6%).

В результате сальдо внешнеторгового оборота составило пассивный баланс на сумму 1,6 млрд долларов, что более чем на треть меньше, чем в первые три месяца 2021 года (2,7 млрд долларов).

На сегодняшний день Узбекистан осуществляет торговые отношения со 160 странами мира. Наибольший объём внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем (16,6%), Россией (14,2%), Казахстаном (7,5%), Турцией (5,9%), Республикой Корея (4,8%), Германией (2,9%) и Кыргызстаном (1,7%).

В январе-марте 2022 года общее количество субъектов-экспортёров составило 3658. Это, как отмечает Госкомстат, обеспечило доведение объёма экспорта без золота до 2,8 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, это больше на 15,8%.

При этом золото составляет чуть более половины от общего объёма экспорта — 51,5%, или 2,9 млрд долларов. Как отмечает Spot, в марте, после вычета января-февраля, экспорт золота составили 609 млн долларов, или 36% от месячного объёма. Продажи драгметалла заметно замедлились, на что указывают и данные Центробанка. В прошлом году в первые три месяца Узбекистан золото не продавал.

Промышленные товары в структуре экспорта занимают 19% (1,09 млрд долларов), пищевые продукты и живые животные — 4,9% (281,8 млн долларов), химические вещества и аналогичная продукция — 4,3% (246 млн долларов).

Экспорт промышленных товаров увеличился на 19,9% к первым трём месяцам 2021 года, металлических изделий — на 85%, нерудной продукции — на 30%, пряжи и тканей — на 20,8%. Продовольственный экспорт прибавил 23% к январю-марту прошлого года, химпродукции — 7,6%. Экспорт автомобилей упал более чем вдвое.

Услуги в структуре экспорта составили 9,8%, принеся Узбекистану 567,7 млн долларов, что на 20,9% больше, чем прошлогодний показатель за этот же период.

В структуре импорта лидирующее место занимают машины и транспортное оборудование — 34,6%, или 2,5 млрд долларов, что на 63,6% больше, чем за аналогичный период 2021 года, за ними следуют промышленные товары — 18,4%, или 1,36 млрд (+51,1%), химические вещества — 13,6%, или чуть более 1 млрд долларов (+40,4%) пищевые продукты и живые животные — 10,9%, или 803,7 млрд (+59%). Почти на 30% до 3,9 млн долларов упал импорт животных и растительных масел и жиров, в общей структуре они составляют 0,9%.

Услуг импортировано на 529,7 млн долларов (7,2% в общей структуре), что на 46,4% больше, чем в январе-марте 2021 года.