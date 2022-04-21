Для финансирования деятельности субъектов малого предпринимательства банкам будет выделена кредитная линия в эквиваленте 300 млн долларов. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана от 19 апреля.

Кредитная линия будет выделена коммерческим банкам за счёт средств Фонда реконструкции и развития в национальной валюте сроком на семь лет, включая трёхлетний льготный период, по ставке 10% годовых.

В свою очередь, коммерческие банки будут выделять кредиты для реализации проектов в сфере производства и оказания услуг (за исключением проектов в сфере строительства, торговли, посреднической деятельности, производителей подакцизных товаров, государственных предприятий и юридических лиц, имеющих государственную долю в уставном фонде (уставном капитале), а также случаев пополнения оборотных средств) в размере до 5 млрд сумов на срок до пяти лет, включая льготный период до двух лет, по ставке 14% годовых.

Кредиты будут выделены субъектам предпринимательства с продолжительностью деятельности:

до 6 месяцев — в размере до 1 млрд сумов;

от 6 месяцев до одного года — до 2 млрд сумов;

от 1 года до 2 лет — до 3 млрд сумов;

от 2 до 3 лет — до 4 млрд сумов;

более 3 лет — до 5 млрд сумов.

Согласно документу, не менее 70% средств кредитной линии выделяется предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории за пределами города Нукуса, административных центров областей и городов областного подчинения.