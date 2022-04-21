31 марта в Лондоне международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило АО «Alfa Invest страховая компания» рейтинг финансовой устойчивости страховщика (insurance financial strength rating — IFSR) в национальной и иностранной валюте с уровнем «B2» и прогнозом «стабильный».

Согласно отчету агентства Moody’s Investors Service, присвоенный рейтинг на уровне «B2» отражает стабильную позицию компании на растущем страховом рынке Узбекистана, диверсифицированный ассортимент страховых продуктов, сильную капитализацию по отношению к принятым рискам, а также устойчивые исторические результаты страховой деятельности.

По данным Минфина, Alfa Invest входит в десятку крупнейших страховщиков Узбекистана с долей рынка от 5 до 7% в динамике, а также одной из ведущих частных страховых компаний Узбекистана, предоставляя услуги страхования с 2003 года. Устойчивая позиция на страховом рынке Узбекистана поддерживается наличием широкой агентской сети, филиалов во всех регионах страны и быстро растущим портфелем общего страхования.

Финансовые результаты компании подтверждены положительным заключением аудиторской организации Grant Thornton. Темпы роста компании по сбору страховых премий в размере 160,7% и осуществленных выплат в размере 132,3% по итогам 2021 года отражают стабильную динамику и устойчивое развитие Alfa Invest.

Alfa Invest уделяет особое внимание развитию сервиса и онлайн-страхованию. Так, в 2021 году на сайте компании была запущена возможность оформления E-ОСАГО, что значительно упростило взаимодействие клиентов и компании.

В свою очередь Alfa Invest не останавливается на достигнутых финансовых результатах и стремится стать страховой компанией, успех которой основан на первоклассном обслуживании клиентов, внедрении инноваций в сфере онлайн-страхования, профессионализме и командной работе. Страховая компания делает упор на развитии розничного бизнеса, непрерывного сотрудничества с действующими клиентами и расширении взаимодействия с международными рынками страхования и перестрахования.

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