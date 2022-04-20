С 12 по 22 апреля при поддержке Coca-Cola в Узбекистане, Казахстане, Азербайджане, Грузии и Германии прошел IV Nobel Fest. Встречи были доступны в пространстве метавселенной.

«Тема фестиваля этого года продиктована поколением молодых ребят, зумеров, которые вышли за пределы нашей вселенной и ведут мир в своем направлении. Метавселенная, которая безгранична и не имеет географических границ, создает возможности для общения с другими людьми, как никогда раньше», — рассказала Нази Арипджанова, менеджер по связям с общественностью и коммуникациям Coca-Cola.





В 2021 году Coca-Cola, вдохновившись концепцией метавселенной, выпустила свою первую коллекцию NFT. Всю выручку от продажи передали в благотворительную организацию Special Olympics International, которая помогает людям с ограниченными возможностями заниматься спортом. А в 2022 году Coca-Cola выпустила напиток со вкусом пикселей.

В рамках открытия участников приветствовал посол Нобелевского фестиваля — первый получивший гражданство Саудовской Аравии человекоподобный робот в мире.

«Наша миссия состоит в том, чтобы повысить осведомленность студентов по всему миру относительно экспоненциального роста. Мы объединили представителей 50 государств мира, 100 ведущих учебных заведений и лауреатов Нобелевской премии. Все это сделано, чтобы рассказать о неограниченных возможностях с точки зрения научных технологий», — рассказала слушателям робот София.

Миссия Нобелевского фестиваля — сделать доступным мировое образование в каждом уголке планеты.

«Цифровая трансформация образования — это сложный процесс, но необходимый для стран, которые стремятся повысить свой социально-экономической уровень. Цифровые технологии кардинально изменили наш образ жизни и упростили выполнение ежедневных задач: транспорт, путешествия, заказ еды, покупка продуктов, подарков, оформление документов. Следующая сфера, в которой произойдет трансформация — это образование», — рассказал Рауан Кенжеханулы, казахстанский общественный деятель, основатель и руководитель общественного фонда WikiBilim.





Ценным подарком для участников мероприятия стала неделя бесплатных онлайн-занятий по инновациям от профессора Гарварда и Стэнфорда доктора Вивека Вадхвы.

«Это была очень интересная и познавательная сессия. Основная мысль, которая прошла красной линией через все сессии, — это то, что для студентов необходимо организовывать площадки для обмена знаниями. Инновации стремительно врываются во все сферы нашей жизни, и образование не должно быть исключением», — поделился впечатлениями национальный советник координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане Мурод Хусанов, выступавший модератором во время открытой дискуссии на тему: «Классический университет: готов ли он к эре инноваций».





Продолжая тему образования, ректор университета Инха в Ташкенте Музаффар Джалалов рассказал о реформах, проводимых в Узбекистане. Всего за последние четыре года количество университетов увеличилось почти в три раза — от 60 до 150 государственных вузов. Также увеличилось количество частных университетов. Сейчас в Узбекистане функционирует более 15 международных университетов.

«Учитывая глобальные тенденции развития IT и непредвиденные обстоятельства, как это было с пандемией в 2020 году, мы не можем с полной уверенностью говорить о том, какие технологии будут использованы. Однако уже сегодня мы должны разрабатывать стратегии по этим направлениям. У Узбекистана есть все возможности стать образовательным хабом Центральной Азии. Хотелось бы, чтобы Узбекистан также стал и IT-хабом», — заявил Музаффар Джалалов.





Спикеры фестиваля рассказали о том, как блокчейн-технологии смогут упростить обычную жизнь, обозначив при этом вектор актуальных профессий.

«Я считаю, что в будущем блокчейн можно будет использовать в сфере медицины. Это позволит сократить материальные расходы на бюрократические проволочки и более эффективно хранить, обрабатывать и передавать данные для их последующего рационального использования», — рассказал Шохрух Мамаджанов, эксперт в области блокчейна, соучредитель компании Invest Me.

Завершающий день онлайн-фестиваля прошел в студии «Ташкент», на площадке Фонда развития науки и образования Ziyo Forum.

«В этом году мы закрыли регистрацию на офлайн-присутствие в студии буквально за один день. Это говорит о том, что фестиваль поднимает актуальные темы для студентов, дает импульс к их развитию», — поделился директор фонда Бобур Фарманов.

Nobel Fest прошел в партнерстве с Coca-Cola, Фондом развития науки и образования Ziyo Forum, образовательной платформой Sabah, общественным фондом Altyn Qyran Foundation, корпорацией Chevron, образовательной компанией Bilim Media Group, аналитической организацией Centre for European Policy, компанией Q3 Worldwide, а также акиматом Нур-Султана.

На правах рекламы.