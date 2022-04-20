Hyundai Auto Asia — официальный дистрибьютор южнокорейского бренда Hyundai — с 19 апреля запустил новую бонусную программу «Hyundai Sonata + 5 ТО в подарок».
Приобретая автомобиль Hyundai Sonata в любом дилерском центре компании в Узбекистане, вы получите бонус — сертификат на пять регламентных техобслуживаний в подарок.
Преимущество этой бонусной программы в том, что вы не только приобретете стильный и безопасный автомобиль, но и получите бесплатное первоклассное сервисное обслуживание на первые 35 тысяч км, проводимое в рамках регламентного техобслуживания. Сервисные работы проводят квалифицированные специалисты, используются только оригинальные запасные части и рекомендованные изготовителем расходные материалы. Компания соблюдает предписанные стандарты, продлевая срок эксплуатации автомобиля и поддерживая его высокую остаточную стоимость.
Техническое обслуживание по программе «Hyundai Sonata + 5 ТО в подарок» может быть проведено у любого официального дилера Hyundai Auto Asia в Узбекистане, вне зависимости от того, в каком регионе был приобретен автомобиль.
Программа привязывается к VIN-коду автомобиля, который может быть использован следующим владельцем автомобиля при продаже. При перепродаже автомобиля неиспользованные условия программы переходят к новому владельцу.
По рекомендованному регламенту компании Hyundai плановое техническое обслуживание проводится каждые 7000 км. В ходе каждого обслуживания меняются моторное масло, салонный, воздушный и масляный фильтры, проводится диагностика ходовой части, компьютерная диагностика. Каждые 14 тысяч км проводится очистка дроссельной заслонки, после каждой 21 тысячи км подлежит замене топливный фильтр.
В чем преимущества Hyundai Sonata
Hyundai Sonata — это элегантный экстерьер, притягивающий взгляды, а также комфортабельное инновационное наполнение.
К выбору доступна Hyundai Sonata в четырех комплектациях и восьми цветовых решениях: классические белый и черный цвета, стильные серебристые оттенки, изысканный Oxford Blue, дерзкий красный Flame и варианты серого. Отделка салона выполнена в черном или бежевом цвете.
В зависимости от комплектации автомобиль оснащен следующими опциями:
- электронный детский замок Auto;
- система кругового обзора SVM;
- двухзонный климат-контроль с системой антизапотевания;
- система бесключевого доступа Smart Key и кнопка запуска двигателя;
- подогрев передних и задних сидений;
- вентиляция передних сидений;
- подогрев рулевого колеса;
- датчик дождя;
- беспроводная зарядка для смартфонов;
- коммуникационная система Bluetooth с голосовым управлением;
- электропривод складывания боковых зеркал заднего вида;
- электропривод сиденья водителя;
- память сиденья водителя;
- подрулевые лепестки переключения передач;
- проекция показаний приборов на лобовое стекло;
- дневные светодиодные LED-ходовые огни;
- светодиодные LED-фары ближнего и дальнего света;
- полноразмерное легкосплавное запасное колесо;
- панорамная крыша.
Мощность и безопасность в одном автомобиле
В Узбекистане для модели Sonata предлагаются два новых двигателя: объемом 2,0 MPI 6АТ — 150 л.с., и 2,5 MPI 6АТ -180 л.с., агрегатируемых с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Теперь переключение передач контролирует клавишный механизм, что делает процесс более безопасным и надежным. Система оснащена функцией Autohold.
Безопасность обеспечивают:
- умный круиз-контроль SCC;
- система мониторинга слепых зон BSW;
- камера заднего вида с динамической разметкой;
- датчики парковки сзади и спереди;
- система обзора слепых зон BVM;
- круиз-контроль с управлением на рулевом колесе;
- ассистент удержания автомобиля в полосе движения LFA.
Чтобы почувствовать притягательную силу Hyundai Sonata, дилер приглашает воспользоваться услугой тест-драйва. Предварительно записаться можно по единому телефону: 1248.
Специалисты колл-центра также ответят на все вопросы, связанные с условиями приобретения и комплектациями, проконсультируют по условиям лизинга и беспроцентной рассрочки от 13 до 30 месяцев, предоставляемых на Hyundai Sonata.
Автомобиль также доступен для покупки по программе Trade-in.
Бонусная программа действует до 30 июня.
Как и на все автомобили Hyundai, приобретенные у официальных дилеров, на Hyundai Sonata предоставляется гарантия в 100 тысяч км или три года.
Для удобства новых автовладельцев Hyundai в дилерском центре Hyundai Premium Sergeli можно пройти регистрацию транспортного средства в ГАИ и получить государственные номера.
Сайт: hyundai.com
Telegram-бот: t.me/hyundai_uzbot
На правах рекламы.