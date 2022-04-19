Во время восстановления экономической активности в пост-пандемийный период в 2021 году компания «Узбекинвест» активизировала деятельность по страхованию инвестиционных проектов, в том числе проектов с участием прямых иностранных инвестиций.

Объем принятых в 2021 году обязательств составил 20,1 трлн сумов. По итогам развития данного направления страхования в регионах Узбекистана обеспечен сбор страховых премий в размере 30 млрд сумов, что на 153% больше итогового показателя за 2020 год. При этом данный показатель вырос в девять раз по сравнению с итоговыми показателями 2017 года.

Компанией «Узбекинвест» в течении 2021 года по 106 договорам, заключенным в рамках направления страхования инвестиционных проектов, было выплачено 21,6 млрд сумов страховых возмещений, что на 155% больше страховых выплат по итогам 2020 года.

Количество договоров по страхованию инвестиционных проектов составило в целом по Узбекистану 4405 единиц с ростом в 18 раз за последние пять лет.

Компания предлагает крупным и средним бизнес-структурам и предприятиям пакет современных актуальных страховых продуктов, таких как страхование строительно-монтажных рисков, имущества, ответственности, грузов, а также экспортных контрактов.

В 2021 году компания «Узбекинвест» продолжит активную деятельность в качестве сильного и надежного партнера в рамках страхования инвестиционных проектов, в том числе на территориях свободных экономических, малых промышленных и специализированных зон в регионах Узбекистана.

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