Мобильное приложение OSON объявил о возможности оформления подписки на «Яндекс Плюс» для всех пользователей в Узбекистане. «Плюс» предоставляет доступ сразу к нескольким сервисам «Яндекса», среди которых «КиноПоиск» с его масштабной коллекцией фильмов и сериалов, «Яндекс Музыка» с обширной библиотекой песен, музыкальных композиций, плейлистов, подкастов и аудиокниг, а также скидки на заказы такси по тарифам «Комфорт» и выше в сервисе «Яндекс Go».

Пользователи OSON могут подключить «Яндекс Плюс» как на месяц, так и сразу на год. Для оформления подписки пользователям OSON достаточно войти в приложение, выбрать «Яндекс Плюс» и оплатить его в несколько нажатий привязанной картой или через OSON-кошелек. Процесс оплаты займет считанные секунды.

«С развитием стриминговых сервисов все больше и больше людей стали отходить от стандартных способов потребления контента. Теперь технологии позволяют нам слушать музыку и смотреть видеоконтент прямо на ходу: по пути на работу или домой, в метро или самолете, во время пробежки или в процессе ожидания. А стремительная популяризация пользованием такси, которое теперь можно заказать одним нажатием в смартфоне, сделало нашу жизнь комфортнее и повысило многозадачность каждого современного человека. Мы рады предоставить нашим пользователям еще больше выгоды с «Яндекс Плюсом», а благодаря простоте оплаты через приложение OSON избавить их от тяготы лишних действий. Теперь для получения удовольствия от прослушивания музыки или аудиокниг, просмотра фильмов и сериалов, а также поездок с комфортом потребуется лишь OSON и подписка на «Яндекс Плюс»", — рассказал Файзулло Исхаков, директор по развитию бизнеса OSON.

Стоимость индивидуальной подписки «Яндекс Плюс» составляет 15 999 сумов в месяц.

Приложение можно скачать по ссылке.

Телефон: (+998) 71−207−80−80.

Cайт: oson.uz

Telegram: t.me/osonuz

Facebook: fb.com/osonuz

Instagram: @osonuz

YouTube: OSON

На правах рекламы.