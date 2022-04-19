В понедельник, 18 апреля, примерно в 12:20 в цехе по производству кокса на территории логистического центра компании «Фергананефтепродукт» в Ташлакском районе произошёл взрыв, сообщила пресс-служба областного Управления по чрезвычайным ситуациям.

По данным УЧС, во время тестовой эксплуатации производственного цеха произошла «вспышка», в результате которой 2 работника предприятия и 3 строителя получили различные ожоги и были доставлены в центр скорой медпомощи.

Предполагается, что причиной взрыва стал длительный нагрев бака, из-за чего повысилось давление внутри ёмкости, открылась крышка бака и воспламенился накопившийся внутри газовый конденсат.

В ходе выездной проверки выяснилось, что опасный производственный объект был допущен к эксплуатации без надлежащей экспертизы промышленной безопасности проектной документации, связанной с проектированием, строительством, расширением и эксплуатацией объекта, и соответствующих заключений.

По данному факту проводится доследственная проверка.

В Ферганском нефтеперерабатывающем заводе опровергли «Газете.uz» информацию, распространяемую СМИ, о якобы произошедшем на ФНПЗ пожаре, в результате которого погибло несколько человек.

«Администрация ФНПЗ официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Никаких чрезвычайных происшествий на предприятии не происходило, пострадавшие отсутствуют. Предприятие работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

В МЧС подчеркнули, что инцидент произошёл на территории «Фергананефтепродукт», а не ФНПЗ.

Коксование — процесс переработки жидкого или твёрдого топлива нагреванием без доступа воздуха. При разложении топлива образуется твёрдый продукт — нефтяной или каменноугольный кокс и летучие продукты. Основное количество кокса получают из каменного угля.