Сегодня, 18 апреля, после длительного периода сухой погоды на юго-западные районы Узбекистана начнёт распространяться влажная воздушная масса, связанная с высотным циклоном над Туркменистаном, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Самаркандской областям местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. По остальной территории страны сохранится погода без осадков. Дневная температура воздуха будет в пределах +25…+30 градусов, при дожде — +20…+25 градусов.

Кроме того, 18 и 19 апреля местами ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком.

Влияние циклона распространится на всю территорию Узбекистана 19−20 апреля. По республике пройдут дожди, местами возможны сильные. Температура воздуха будет постепенно понижаться и 20 апреля составит +18…+23 градусов.

Во второй половине недели по республике ожидается сухая погода, ночи будут немного прохладнее. Днём 22 апреля температура вновь повысится до +25…+28 градусов.

По предгорным и горным районам Узбекистана 18−21 апреля возможны селе-паводковые явления.