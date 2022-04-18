С 1 апреля по 30 июня «Ориент Финанс» приглашает всех принять участие в большой акции с призовым фондом в 60 млн сумов и 30 смартфонов.
Участниками могут стать держатели карт Mastercard от банка «Ориент Финанс». Если у вас еще нет карты, вы можете открыть ее в приложении OFB или в филиалах банка.
Совершая покупку на любую сумму и оплачивая ее картой Mastercard, вы автоматически становитесь участником акции.
Какие призы ждут победителей
В конце каждого из трех акционных месяцев банк «Ориент Финанс» разыграет по 10 смартфонов.
По итогам акции банк определит еще трех победителей, которых ждет денежный подарок:
- первое место — 30 млн сумов;
- второе место — 20 млн сумов;
- третье место — 10 млн сумов.
Не стоит упускать возможность получить свой приз. Подробнее об акции можно прочитать на сайте «Ориент Финанс».
Заказать карту можно по ссылке.
Сайт: ofb.uz
Facebook: fb.com/orient.finans.bank
Instagram: @orientfinansbank
Telegram: t.me/orientfinansbank
YouTube Orient Finans Bank
LinkedIn: linkedin.com/company/orientfinansbank
TikTok: tiktok.com/@orientfinansbank
На правах рекламы.