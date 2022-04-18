С 1 апреля по 30 июня «Ориент Финанс» приглашает всех принять участие в большой акции с призовым фондом в 60 млн сумов и 30 смартфонов.

Участниками могут стать держатели карт Mastercard от банка «Ориент Финанс». Если у вас еще нет карты, вы можете открыть ее в приложении OFB или в филиалах банка.

Совершая покупку на любую сумму и оплачивая ее картой Mastercard, вы автоматически становитесь участником акции.

Какие призы ждут победителей

В конце каждого из трех акционных месяцев банк «Ориент Финанс» разыграет по 10 смартфонов.

По итогам акции банк определит еще трех победителей, которых ждет денежный подарок:

первое место — 30 млн сумов;

второе место — 20 млн сумов;

третье место — 10 млн сумов.

Не стоит упускать возможность получить свой приз. Подробнее об акции можно прочитать на сайте «Ориент Финанс».

Заказать карту можно по ссылке.

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