Гражданин Ф.Т., используя сети, незаконно выловил большое количество рыбы в Айдар-Арнасайской системе озёр, сообщил Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

В ходе оперативного мероприятия в его улове было найдено 107 судаков, 22 сазана, 20 карасей, белый амур и вобла. Ущерб животному миру оценивается в 31,2 млн сумов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 202 (Нарушение порядка пользования животным или растительным миром), ведётся следствие.