В Ташкенте с 13 по 15 апреля прошла выставка MebelExpo Uzbekistan 2022 — одно из значимых международных событий в мебельной сфере.

MebelExpo — B2B-платформа и возможность встретить на одной площадке самые разнообразные предложения этой сферы. Среди посетителей выставки — эксперты и профессионалы из разных стран.





Binket Group — одна из крупнейших фабрик по серийному производству межкомнатных дверей и корпусной мебели.

В 2022 году компания с целью реализации крупных проектов объединилась с производителями ламината, плинтусов и лестниц (Woodman), электрических щитов, входных дверей для подъездов и квартир (Dacros) и изготовителями ортопедических матрасов и подушек (SleepVip) в единый субхолдинг с одноименным названием.

В 2022 году стенд Binket Group организован уже в третий раз.

Под слоганом «готовые решения» компания продемонстрировала на стенде площадью 100 кв.м корпусную и мягкую мебель, широкий выбор ламината, межкомнатных и входных дверей.





Binket Group сотрудничает с рядом крупных зарубежных компаний: в сфере станкостроения по деревообработке с SCM GROUP (Италия), по выпуску корпусной мебели совместно с HOMAG GROUP (Германия). А вся мебель изготовлена исключительно с использованием фурнитуры немецкого производителя Hettich.





Производственные мощности компании составляют 23 тысяч кв. м и позволяют выпускать 350 межкомнатных дверей за смену и до 3 тысяч за день. А за пять лет работы Binket Group было изготовлено свыше 100 тысяч комплектов корпусной мебели.

О преимуществах работы компании говорит наличие складского помещения на 9 тысяч кв.м. и собственные подъездные железнодорожные пути.

Сегодня, по словам генерального директора Binket Group Марии Красновой, мебельный рынок Узбекистана достаточно неоднородный — здесь есть либо дорогой сегмент импортной продукции стоимостью от 3 тысяч долларов, либо дешевый от 100 долларов.

«Средний сегмент в нашей отрасли — вопрос открытый, а ниша свободная. Так, проводя анализ и исследование, мы пришли к выводу, что на рынке почти нет поставщиков этого ценового сегмента, а если и есть, то в малом количестве и с небольшой производственной базой. Мы же способны заполнить рынок любым объемом мебельной продукции высокого качество по доступной цене», — отметила Мария Краснова.





Руководитель отдела маркетинга компании Мария Шин поделилась преимущественными сроками производства мебели.

«В среднем на производство единичного крупного заказа кухонного гарнитура уходит до 45 дней, мы же можем сделать это максимум в течение месяца. В большинстве случаев много времени уходит на согласование дизайна, но в этом клиентам всегда готовы помочь консультирующие технологи. Автоматизированное оборудование, которое у нас есть, в отличии от ручных станков сокращает количество времени изготовления и минимизируют человеческий фактор на производстве. Другими словами, позволяют сделать работу точнее, быстрее и качественнее», — говорит Мария Шин

Объединение компаний в субхолдинг сводит все процессы в единое окно — можно обратиться к одному менеджеру, который предоставит информацию по всем видам мебели, дверей и другим продуктам. Это экономит время и финансы, а крупномасштабным проектам — гостиницам, жилым комплексам и бизнес-центрам позволяет эффективно работать с одним партнером по всему набору вопросов.

В портфолио Binket Group совместные проекты с ЖК Assalom Sohil, «Династия» от Golden House и ряд проектов по строительству социального жилья.

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