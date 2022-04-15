«Газета.uz» запускает серию материалов с релокантами, которые решили покинуть свои страны и переехать в Узбекистан. В рамках серии мы расскажем, как сложилась жизнь через месяц после приезда, про сложности, с которыми они столкнулись в процессе. Герои поделятся своими впечатлениями, плюсами и минусами жизни в Узбекистане и планами на будущее. Первым героем рубрики стал IT-специалист Максим Белов из Минска.

Меня зовут Максим Белов. По профессии я python-разработчик, до недавнего времени работал в Минске, в белорусском офисе крупной международной компании EPAM. На текущий момент разработкой напрямую не занимаюсь — работаю менеджером одного из проектов нашей компании, а также занимаюсь образованием и подготовкой сотрудников.

В связи с резким обострением ситуации в регионе мы решили переехать и начали активно искать варианты для релокации. Среди них была Польша и 5 других направлений, куда летали самолеты: Грузия, Армения, Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан.





Хочу, чтобы было тихо, спокойно и предсказуемо

Хотя у нас были открыты долгосрочные рабочие визы в Польшу и можно было туда уехать сразу, этот вариант нам не подошёл: другая культура, язык, менталитет, люди. В Армении два года назад был вооружённый конфликт. Грузия — популярное туристическое направление, но страна маленькая, и туда сейчас поехало огромное количество людей. В Казахстане буквально недавно были беспорядки и нестабильная политическая обстановка.

У меня семья, ребёнок-второклассник, и мы ещё ожидаем пополнение. Для меня важно, чтобы вокруг всё было тихо, спокойно, предсказуемо и похоже на дом. Поэтому Узбекистан выглядел предпочтительнее, на нём и остановились.

Конечно, решение не было спонтанным. Узбекистан занимает ключевое положение в Центральной Азии: страна с наибольшим населением в регионе, идут активные реформы в экономике, производстве, строительстве. Республика в три раза больше по населению, чем Беларусь, у вас колоссальный потенциал для развития. Более трёх лет здесь работает наш локальный офис. Находясь в Минске, я последний год управлял местным подразделением разработчиков.

Я давно работал с этими людьми, знал руководство офиса в Ташкенте, пообщался с сотрудниками и ознакомился с жизнью в республике. К тому же намного продуктивнее находиться рядом с командой, чтобы развивать своё направление и обмениваться опытом. Выбор для меня показался оптимальным.

За два часа купили билеты и через сутки были в Ташкенте

Мы улетели из Минска в пятницу 25 февраля: за два часа купили билеты, быстро собрали вещи и в течение суток уже были в Ташкенте. Суматохи тогда ещё не было, поэтому мы летели в полупустом самолете «Белавиа». Билеты на всю семью в одну сторону обошлись в 470 долларов США.

Мы прилетели ещё до начала ажиотажа, поэтому со встречей и обустройством в Ташкенте нам немного «не повезло». Основной поток релокантов начался лишь в начале следующей недели. Тогда сотрудники IT-парка начали встречать приезжающих прямо в аэропорту, выдавали SIM-карты, помогали искать гостиницы и развозили по ним. Они и сейчас оказывают всяческую поддержку: есть группы в Telegram, специальная методичка, к кому и по каким вопросам можно обращаться.

Хотя местные коллеги оставили мне все свои контакты, я не просил никакую помощь по прилёте. Не привык, чтобы меня встречали и возили туда-сюда.

Вышли из здания аэропорта и поняли, что остались без интернета. Наткнулись на толпу «бомбил» у входа и спокойно с ними договорились с учётом того, что на руках не было ни сума. При этом нас никто не пытался сильно обманывать: если в такси от аэропорта переплатил в 2−3 раза, то это терпимо.

Ташкент очень напоминает Минск

До приезда я ожидал увидеть здесь страну, очень похожую на Беларусь. В целом Ташкент очень похож на Минск, тут похожая культура. Они даже построены примерно в одно и то же время: Ташкент перестраивали после землетрясения 1966 года, Минск строили после 1945 года. Хотя оформление зданий различается: у вас больше таких витиеватых красивых «штучек». Много зелени и деревьев.

Ташкент встретил нас очень тёплой погодой. Семье здесь очень понравилось. Не успев проснуться, ребёнок уже рвался в город. Мы ходили в Central Park и гуляли в одних футболках, когда в Минске, наверняка, ещё не растаял снег.

Один из больших плюсов Узбекистана в том, что здесь нам не нужна культурная адаптация. Моей семье не нужно учить новый язык, мой ребёнок может пойти в русскоязычную школу. Мы можем общаться с людьми на улице на русском языке и, если что-то случится, можем быть уверены, что нас всегда поймут.

Абсолютное большинство здесь говорит по-русски, поэтому мы совсем не сталкиваемся с языковым барьером. Чтобы его полностью исключить, я три раза в неделю по два академических часа беру уроки узбекского языка.





Аренда квартиры, регистрация, ПИНФЛ и IMEI за сутки

Мы сразу разместились в гостинице, которую я забронировал заранее через Booking.com. Позже мне позвонили с работы, сняли нам номер в более комфортной гостинице и договорились о скидке. Мы прилетели до основного потока релокантов, поэтому многие вопросы приходилось решать самостоятельно. Сейчас, насколько я знаю, с этим очень помогает IT-парк.

Позже коллеги с работы помогли снять трёхкомнатную квартиру возле гостиницы Grand Mir Hotel. Они сами нашли её, обговорили условия аренды с хозяином. Мы заключили с ним договор аренды, сейчас проживаем в этой квартире.

Хозяин квартиры сделал нам регистрацию на полгода. Ни он, ни мы изначально не знали, как это сделать правильно. Очень помогли сотрудники IT-парка: нам выдали специальную табличку, к кому обращаться по тем или иным вопросам. Я им позвонил, они связались с хозяином квартиры и вместе всё решили.

Потом съездили и получили ПИНФЛ и ЭЦП. Никаких сложностей не возникло, процесс занял буквально десять минут. Приехали, отдали документы, после чего нам помогли заполнить бланки в столе услуг. Потом сфотографировали, отсканировали отпечатки пальцев и всё. Приехали на следующий день и забрали документы.

То же самое с регистрацией IMEI-кода смартфона. Просто приехали в Главпочтамт, вписали код, заплатили и всё. Мы там намного дольше марки с сыном рассматривали, чем регистрировали IMEI.

Всё это можно было сделать централизованно при помощи IT-парка. У нас был специальный чат для приехавших с представителями нашей компании и сотрудниками IT-парка. Они делали специальные формы для регистрации всех данных и помогали легализоваться. Но мы всё сделали самостоятельно без особых проблем.

Позже съездили на консультацию в Центр акушерства и гинекологии. Услуги были платные, но говорят, для местных так же. Потом проконсультировались и встали на учёт в районной поликлинике. Там на удивление вообще не было очередей и всё было бесплатно. Везде нас спокойно приняли с паспортами и регистрацией.

Комплексная программа поддержки от IT-парка

И у IT-парка, и у нас много различных планов на сотрудничество и развитие отрасли в целом. Я уверен, мы вам ещё расскажем про много классных штук, которые сделали вместе.

Сейчас в первую очередь они оказывают нам поддержку. Они сделали огромную программу по помощи релокантам, но я ей особо не пользовался, потому что приехал одним из первых.

То, что я прочитал на сайте IT-парка, очень впечатляет. Например, обещают выдать IT-визы и помочь с жильём, чтобы сгладить сложности после переезда. Сейчас они обсуждают эти вопросы с компаниями, чтобы оценить масштаб. Чтобы предотвратить ситуацию, когда после переезда зарубежным специалистам предлагают квартиру за космические деньги.

Неожиданный бонус — качественное школьное образование

Сразу встал вопрос с устройством сына в школу. По совету знакомых сходили в несколько государственных школ, но ребёнка отпугнули классы по 40−45 человек. Стали искать частные школы и обратились за помощью в IT-парк. У них есть люди, которые помогают с обустройством в школы и сады.

Нам рассказали, что со следующего учебного года планируются специальные классы от IT-парка, прорабатываются скидки в частных школах. В ближайших частных школах нам помогли найти людей, дети которых уже там учатся после переезда, чтобы собрать отзывы.

Мы посоветовались и выбрали школу, поговорили с директором и без проблем сдали экзамены. В Минске сын ходил в обычную школу. Но на контрасте с вашими частными школами, я об этом уже жалею. Не думал, что от переезда будет такой неожиданный бонус.

По сравнению с Беларусью, программа в ваших частных школах сильно ушла вперёд. Во втором классе по семь уроков, ребёнок занят до 17 часов. В неделю 5 уроков английского, 4 русского, по 2 немецкого и узбекского. Там и шахматы и тхэквондо и другие кружки, куда мы раньше водили его отдельно. Уровень образования нам понравился.





Дружелюбие, толерантность и не нужна культурная адаптация

У вас очень дружелюбные люди. Что бы у тебя ни случилось, к кому бы ты ни подошел, везде стараются помочь. Причём гораздо больше, чем ожидаешь.

Даже доходило до курьёзов. Когда мы делали договор аренды, просили вписать в него все недочёты квартиры, чтобы потом не было проблем при сдаче хозяину. А тут нам позвонили и сказали, что IT-парк отправил нам человека со специалистом по ремонту. Они приехали, всё исправили по дому, привезли чайник, утюг, гладильную доску. Не взяли с нас ни сума. Было очень неловко и приятно одновременно.

Как-то супруга гуляла с ребёнком на улице, и он упал в грязь. Из ближайшего кафе сразу выбежали люди, вынесли салфетки, помогли почистить. Она не просила никакой помощи. Или ещё пример: нужно было подстричь малыша, но супруга не знала, где это сделать. Она спросила в ближайшем кофейном ларьке адрес парикмахерской, а человек закрыл ларек и отвёл их сам. Я слышал, что у вас гостеприимные люди, но очень поразительно насколько.

Удивляет ваша толерантность и культурное разнообразие. Хочешь — держи пост во время Рамадана, хочешь — не держи. Ходи в мечеть или церковь, ешь национальную кухню или европейскую. Одевайся в традиционную одежду или современную. Всем всё равно. Говорят, что белорусы толерантны. Но у нас более моноэтнический народ, а у вас большое разнообразие. Вас можно ставить в пример даже некоторым европейским странам.

Здесь не нужна культурная адаптация: все говорят на твоём языке или как минимум тебя понимают. Поэтому здесь не чувствуешь себя чужим, будто у себя на Родине лет пять назад.

Такие прекрасные люди столь низко ценят свою жизнь

То, что происходит на ваших дорогах, достаточно страшно. Видно, что за центральными трассами следят, а внутри дворов бывает по-разному.

Не понимаю, как можно сделать пешеходный переход через дорогу в десять полос без светофоров. Водители постоянно сигналят и не хотят останавливаться. Это очень опасно. Ладно, например, на улице Шота Руставели есть надземный переход, при желании можно перейти по нему.

Но больше всего пугает отсутствие ремней безопасности сзади даже в такси бизнес-класса, причём не каждый водитель хочет их вытаскивать даже за дополнительную плату. В Минске более строгие правила, в моём автомобиле пристегиваются все. А тут садишься в такси, а у нас один ремень на троих, и тот для супруги спереди.

Автомобиль — это вообще очень опасное средство передвижения. На дороге в любой момент может произойти что угодно. И одним движением руки можно пристегнуться и значительно себя обезопасить. У вас такие прекрасные люди, даже обидно, почему они так низко ценят свою жизнь и здоровье.

Движение на дороге хаотичное, все постоянно перестраиваются и подрезают. Но в целом тут можно увидеть определённую логику.

Все ценят личное, но не берегут общественное

У нас под окном несколько кафе. Я видел, как владельцы выстилали свежий газон, украшали всё лампочками, даже Эйфелева башня с подсветкой есть. То есть все следят за своим домом, заведением и участком, стараются держать всё в чистоте и красоте.

И это очень контрастирует с общественными пространствами. На стадионе «Пахтакор» валяется шелуха от семечек, упаковка. Посреди широкого тротуара лежат целлофановые пакеты с мусором, какие-то ветки — это не везде, но я встречал уже не один такой район. То же самое вдоль улицы Шота Руставели: у магазинов чисто, а на ближайшем тротуаре мусор. То есть люди разделяют личное пространство и общественное, и совсем не ценят последнее. Но я верю, что со временем ситуация в этом плане улучшится.

Сложности с ввозом своего автомобиля — личная боль

Я давно не ездил на общественном транспорте, дома привык передвигаться на автомобиле. Но я был очень удивлен, что иностранный гражданин может ввезти в Узбекистан свой личный автомобиль всего на три месяца в год. И не просто три месяца подряд, а именно всего три в год.

Я понимаю, что для этого ограничения есть веские причины, есть таможенное законодательство. Чтобы ввезти личный автомобиль на год, нужно заплатить какие-то сумасшедшие деньги. Но мне сказали, что над этим вопросом уже думают.





Профиль работы — тот же, зарплата — рыночная

После переезда у меня остался тот же проект и та же активность. Только сейчас я могу больше времени уделять сотрудникам и развивать Python в Узбекистане. Всё-таки это намного труднее делать удалённо. Сейчас можно общаться с коллегами персонально и даже лично собеседовать кандидатов. Как выяснилось, так лучше понимаешь специфику. Хотя я ранее имел представление о людях и жизни здесь, Ташкент меня приятно удивил.

Моя зарплата изменится. Обычно наша компания платит рыночную зарплату исходя из реалий страны проживания. Её достаточно для комфортной жизни. Правда, придётся перестраиваться и привыкать к вашим ценам.

У молодёжи поразительная тяга к знаниям

Я слышу, что вокруг периодически жалуются на ваш мобильный и проводной интернет. Я не сижу в «Фейсбуке» и «Инстаграме», периодически читаю новости через «Телеграм» и звоню. Вроде интернет как интернет. Домой провели фиксированный интернет: работает вполне неплохо, нужно было просто поменять модем на 5 Ггц.

Как-то в субботу дома были проблемы с интернетом, я решил приехать в офис. Каково было моё удивление, когда там увидел много местных сотрудников. В будние дни людей немного, большинство работает в удалённом формате. А в субботу они все пришли в офис для обмена опытом и самообразования. Это очень похвально, в Беларуси я такого не видел. А значит, при должном упорстве, у них всё будет хорошо.

Мы неоднократно проводили тренинги в Узбекистане, открывали лаборатории. К лету запустим полностью бесплатную платформу для самообучения с нашими материалами и наработками по программированию и смежным темам. Надеемся, что она поможет поднять интерес к языку Python и принесёт пользу не только начинающим программистам.

Вернемся домой, когда там станет спокойно

Многие удивляются, почему мы не поехали в Европу или Америку. Хотя у меня была возможность релоцироваться в рамках компании, в Америку я не хочу. Там абсолютно другая культура, это далеко от дома. Узбекистан на текущий момент решает все мои задачи — моя семья в безопасности, можно комфортно жить, есть любимая работа и планы на дальнейшее развитие.

Конечно, я хочу уехать домой. Кто не захочет вернуться туда, где прожил несколько десятков лет, где прошло детство, остались родные и друзья? Однажды мы обязательно вернёмся, когда там станет тихо и спокойно, а до этого момента я надеюсь смогу принести много пользы вашей прекрасной стране.