В первой половине следующей недели по республике пройдут сильные дожди, сообщила пресс-служба Узгидромета. Дневная температура воздуха понизится до +18…+23 градусов.

Это связано с тем, что на территорию Узбекистана через Туркменистан осуществится вынос влажного воздуха с Ирана с последующим вторжением относительно прохладной воздушной массы с районов Поволжья.

18−20 апреля по Узбекистану пройдут дожди, возможны грозы:

19 апреля по Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям местами сильный дождь;

19−20 апреля по Самаркандской, Джизакской областям местами сильный дождь;

20 апреля по Ташкентской, Сырдарьинской областям местами сильный дождь.

19−20 апреля в отдельных районах республики возможно выпадение града.

Местами по республике ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, 18 апреля местами с пыльным позёмком.

Карта распределения количества осадков на 20 апреля