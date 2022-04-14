ЮНИСЕФ совместно с Министерством дошкольного образования и Инновационным центром информационно-педагогических технологий Bilim Makon 14 апреля запустил цифровую платформу Learning Passport «Bolalik Akademiyasi» для поддержки дошкольного образования в Узбекистане, сообщила пресс-служба представительства ЮНИСЕФ.

Learning Passport — это гибкая цифровая обучающая платформа, созданная в результате партнёрства между ЮНИСЕФ и Майкрософт. Платформа в настоящее время используется для поддержки обучения миллионов детей по всему миру, отмечается в сообщении.

Платформа предоставит педагогам дошкольного образования курсы повышения квалификации, планы занятий, дополнительные материалы для чтения, а также цифровые ресурсы для обучения и воспитания, основанные на государственной учебной программе «Ilk Kadam» для дошкольного образования и государственных требований к развитию детей раннего и дошкольного возраста Узбекистана.

«Факты показывают, что 90% мозга ребенка развивается к 5 годам, — отметили в ЮНИСЕФ. — За это время родители и педагоги могут помочь ребенку заложить прочную основу для обучения на протяжении всей жизни, создав воспитательную и стимулирующую среду, в которой он может обучаться, развиваться и преуспевать».

«Этот критический период бывает только один раз в жизни — по этой причине он имеет решающее значение для миллионов детей дошкольного возраста. Их физические, умственные результаты и финансовое благополучие на протяжении всей жизни зависят от поддержки, которую они получают в течение этого времени», — сказала министр дошкольного образования Агриппина Шин.

Эта технологическая инновационная идея предназначена для того, чтобы позволить детям младшего возраста по всей стране получить доступ к высококачественным образовательным ресурсам независимо от того, посещают они дошкольные образовательные организации или нет, заявили в ЮНИСЕФ.

«Воспитание, защита, развитие и поддержка детей в раннем возрасте является преобразующим фактором, а возврат инвестиций в раннее образование может быть 16-кратным, — сказал глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде. — Именно поэтому в Узбекистане ЮНИСЕФ применил инновационный подход к использованию Learning Passport „Bolalik Akademiyasi“ — доступной обучающей платформы для улучшения знаний и навыков педагогов и родителей детей в возрасте 3−6 лет».

«Педагоги играют одну из самых влиятельных ролей в жизни ребенка. Дети показывают положительный рост в физическом, эмоциональном и познавательном развитии, когда их воспитатели используют современные и востребованные образовательные практики. „Bolalik Akademiyasi“ имеет большие преимущества для личностного и профессионального развития педагогов», — сказал директор инновационного центра «Bilim Makon» Оятулло Рахматуллаев.

Платформа «Bolalik Akademiyasi» разработана для оказания помощи в проведении обучения дома. Она предоставляет библиотеку простых упражнений и советов для родителей, а также рекомендации по совместной игре, повышающие взаимодействие родителей и детей.

«Bolalik Akademiyasi» также проста в использовании для детей, отметили в ЮНИСЕФ. Благодаря ей дети смогут:

играть в игры для развития грамотности, счёта и социально-эмоциональных навыков;

иметь доступ к электронным книгам на родном языке;

смотреть обучающие видео и пользоваться специально подобранной библиотекой соответствующих их возрасту.

Запуская Learning Passport «Bolalik Akademiyasi», Узбекистан стремится охватить почти 20 тысяч педагогов, помогая примерно 1,5 миллионам детей улучшить результаты обучения и развития.