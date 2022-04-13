Соединённые Штаты Америки понимают и уважают позицию Узбекистана касательно войны в Украине. Об этом в интервью журналисту Amerika Ovozi («Голос Америки») Навбахор Имамовой заявил посол США в Ташкенте Дэниел Розенблюм.

«Мы понимаем и поддерживаем это, мы уважительно относимся к ограничениям и сложному выбору, которые стоят перед Узбекистаном. Опять же, в рамках двух визитов [делегации Узбекистана в США] у нас было много возможностей по-настоящему понять позицию Узбекистана… Мы глубоко уважаем тот факт, что из-за географии и истории Узбекистан вынужден соблюдать баланс интересов и сохранять отношения со своими соседями, особенно соседями, которые также являются торговыми партнёрами и важными источниками инвестиций», — заявил он.

Глава американской дипмиссии отметил фактор трудовых мигрантов из Узбекистана, которые работают в России и отправляют денежные переводы на родину, тем самым поддерживая экономику страны. «Эти вещи имеют важное значение для стабильного существования Узбекистана, и мы полностью это понимаем», — подчеркнул он.

Говоря о ситуации в Украине, посол подчеркнул ряд фундаментальных принципов, которых США всегда придерживаются в отношениях с Узбекистаном.

«Суверенитет и независимость — мы всегда начинаем почти каждую двустороннюю встречу, говоря, что мы поддерживаем и уважаем суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга. Это международные принципы, которые жизненно важны для стабильного мира. Потому что когда эти принципы „выбрасывают в окно“, страны, которые обладают властью, могут навязывать свою волю кому-то другому. И, к сожалению, это то, что мы наблюдаем с российским вторжением в Украину» — сказал он.

По мнению дипломата, эти принципы дороги для Узбекистана, и США видят это на протяжении всей 30-летней истории независимости Узбекистана.

Дэниел Розенблюм затронул мартовское заявление министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова на заседании Сената, где была изложена позиция страны по вопросу ситуации в Украине.

«Я думаю, что это была очень разумная, чёткая и понятная позиция. Так или иначе, на ваш вопрос о том, понимаем и поддерживаем ли мы позицию Узбекистана, я отвечу: абсолютно. И мы готовы работать с Узбекистаном, чтобы справиться с вызовами, которые эта война принесла миру и региону», — подчеркнул он.

Посол сообщил, что не может однозначно оценить настроение в обществе касательно конфликта в Украине, поскольку опросы и изучения по этому поводу не проводились, и судить он может об этом только по общению с людьми, публикациям в интернете и сообщениям в СМИ.

«Исходя из сказанного, я делаю вывод, что общественность разделилась по поводу войны в Украине. Не могу сказать, насколько сильно — 50/50 или 80/20. Трудно сказать наверняка, но видно, что у людей разные взгляды», — сказал он.

На вопрос Навбахор Имамовой: «Разве вы не ожидаете от стратегического партнёра, что он будет на вашей стороне в такое трудное время?» посол ответил, что у США «нет никаких обид».

«Потому что, опять же, мы полностью понимаем дилемму, с которой Узбекистан столкнулся… Я думаю, что главное здесь в том, что Узбекистан обозначил позицию. Если вы посмотрите на заявление министра иностранных дел, то это ясно — нейтралитет», — сказал он.

Кадр из видео Amerika Ovozi.

При этом, по словам дипломата, США ожидают, что нейтралитет будет всесторонним: т. е. Узбекистан не критикует вторжение и не оказывает военную помощь, которую предоставляют Украине страны Европы, но в то же время Узбекистан не должен одобрять действия другой стороны, помогать ей или быть соучастником.

«Вот что, я думаю, Америка хотела бы видеть — настоящий нейтралитет», — заявил посол Дэниел Розенблюм.

Дипломат подчеркнул, что США продолжают считать Узбекистан стратегическим партнёром, с которым много общих интересов. «Мы хотим продолжать развивать это сотрудничество», — сказал он.

В начале марта госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с главой МИДа Абдулазизом Камиловым поблагодарил Узбекистан за гуманитарную поддержку народам Украины и Афганистана.