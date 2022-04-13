Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 апреля провел совещание по развитию фармацевтической отрасли, сообщила пресс-служба главы государства.

На нём обсуждалось выполнение указа об ускоренном развитии фармацевтической отрасли в 2022—2026 годах, которым определена задача увеличить отечественное производство лекарственных средств в 3 раза, довести уровень обеспеченности внутреннего рынка до 80% в натуральном выражении.

Согласно озвученным данным, Узбекистан ежегодно потребляет свыше 1500 видов фармацевтической продукции на 1,6 млрд долларов. Большую часть этого объема — продукция почти на 1,2 млрд долларов — составляет импорт.

Шавкат Мирзиёев признал показатели производственных мощностей в регионах абсолютно неудовлетворительными. В Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Хорезмской, Бухарской и Ферганской областях местные производители обеспечивают своей продукцией лишь 2−5% регионального потребления.

По поручению президента были проведены встречи со всеми фармацевтическими компаниями, которые озвучили около 50 вопросов. Например:

есть случаи, когда медицинские учреждения на портал госзакупок размещают лекарства с «торговым наименованием» или выставляют лоты, объединив несколько лекарств;

местные производители не имеют возможности на практике использовать 15-процентную ценовую преференцию;

существует риск перебоев в обеспечении населения необходимыми препаратами 150 видов из-за внешних факторов;

не начата практическая работа с предприятиями по внедрению системы гарантированного закупа продукции в течение трёх лет (офтейк — соглашение о продаже/закупе товара, который ещё не произведён).

Министерству здравоохранения и Министерству финансов до 1 июля поручено заключить контракты с местными производителями о гарантированной закупке 120 наименований востребованных лекарственных средств в течение трех лет. Сейчас эти лекарства закупаются из-за границы за 300 млн долларов.

При этом закуп 25 видов лекарств начнётся с 1 июля. Со следующего года будет запущено производство и налажена закупка 70 наименований препаратов. Подчеркнута важность добиться снижения стоимости закупки, особенно лекарств для лечения онкологических, гематологических, эндокринологических и вирусных заболеваний.

В 2022 году на гарантированные закупки будет выделено 300 млрд сумов.

Изначально механизм гарантированной закупки фармацевтической продукции, подлежащей локализации, было поручено внедрить с 1 апреля 2022 года, но на практике эта работа не началась. Деньги планируется выделять в рамках объёма средств госбюджета, планируемого для закупок фармпродукции.

При этом:

конкурсы на заключение договоров проводятся в рамках перечня международных непатентованных наименований субстанций, лекарств, медизделий и техники, ранее не производимых на территории республики, подлежащих локализации в перспективе;

перечень фармацевтической продукции размещается на портале госзакупок, интернет-сайтах Министерства здравоохранения и Агентства по развитию фармацевтической отрасли, а также ежегодно обновляется;

победители на заключение договоров гарантированной закупки определяются путём открытых конкурсов, Министерство здравоохранения является госзаказчиком и бенефициарным собственником в указанных конкурсах;

Минздраву и организациям в его системе разрешается заблаговременное перечисление авансовых платежей в рамках заключаемых договоров гарантированной закупки.

Договор заключается на три года (изначально офсетные контракты планировалось заключать на 5 лет).