Автосалон Hadid, начавший свою деятельность год назад, предлагает своим клиентам электромобили разных классов из Азии, Европы и США. 1 апреля прошло торжественное открытие автосалона электромобилей компании Hadid.





Для гостей, посетивших открытие автосалона, рассчитанного на одновременное обслуживание более 50 клиентов, была организована шоу-программа и презентация от компании Hadid. После торжественного открытия руководством компании автосалона гости, ожидавшие открытия, стали свидетелями светового шоу, организованного с помощью электромобилей класса люкс и наружного освещения.





После открытия дверей гости смогли посмотреть на представленные в элитном автосалоне электромобили. В то же время компания Hadid провела презентацию о своей истории, услугах, предоставляемых клиентам, и планах на ближайшее будущее.





В торжественной церемонии открытия гости автосалона стали свидетелями презентации нового электромобиля HiPhi X. Электромобиль с оригинальным дизайном из Китая был представлен в автосалоне Hadid в трех различных цветах и комплектациях. Подробный видеообзор электромобиля HiPhi X можно посмотреть на YouTube-канале Hadid.





Автосалоны Hadid открыты с 10:00 до 20:00 без выходных для всех любителей различных видов и классов электромобилей.

Пользуясь случаем, компания Hadid искренне поздравляет всех со священным месяцем Рамадан.

Адрес: Сергелийский р-н, ТКАД, ул. Юкори Дархон.

Ориентир: Сергелийский мост.

Телефон: (+998) 99−117−03−06.

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