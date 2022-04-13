Дистрибьютор компьютерной техники и IT-решений CA Distributor совместно с киберспортивным порталом FRAG.gg приглашают компании поучаствовать в корпоративном турнире CAD Corporate Cup.

Титульный спонсор мероприятия CA Distribution — одна из ведущих компаний в сфере дистрибуции IT-технологий на территории Узбекистана. Партнерство с мировыми гигантами позволяет компании предлагать качественные решения на рынке.

О турнире:

принять участие смогут до 32 команд, каждая из которых представляет свою компанию;

игровая дисциплина — Counter-Strike: Global Offensive;

турнир стартует 14 мая в 19:00;

место проведения — компьютерный клуб Major Premium (локация и фото);

все игры будут транслироваться в прямом эфире;

возможность поболеть за своих, сразиться с коллегами из других компаний и пообщаться с прессой.





Зачем это компаниям

Корпоративный турнир — это отличная площадка для нетворкинга, где можно познакомиться с близкими по интересам людьми и хорошо провести время. Кроме того, бренд получит возможность сразиться с одними из ведущих компаний Узбекистана.

Мероприятие будут освещать журналисты, поэтому компаниям-участницам гарантировано упоминание в популярных онлайн-СМИ Узбекистана.

Условия участия:

к участию допускаются только сотрудники официальных компаний (ООО, ЧП, ННО и прочие);

все игроки команды должны быть сотрудниками одной компании;

команда состоит из пяти человек, на турнир можно заявить до семи игроков, включая двух запасных;

запрещено участие «легионеров» — игроков, не являющихся сотрудниками заявленной компании;

запрещено участие профессиональных игроков в составе команды. К ним относятся все игроки, которые когда-либо входили в топ-8 на республиканских киберспортивных турнирах по CS:GO;

вступительный взнос с одной команды — 1 млн сумов.

Генеральный партнер турнира — киберспортивный портал FRAG.gg.





Партнеры турнира:

Repost.uz — срочные новости Узбекистана;

HP — Create amazing;

BenQ — Bringing Enjoyment ‘N' Quality to Life;

G-Shop — магазин для геймеров, профессионалов и обычных пользователей персональных компьютеров;

IT Park — Start local & Go global;

UCA — Ассоциация киберспорта Узбекистана.

Для регистрации команды и рекламного сотрудничества можно обратиться в Telegram.

Сайты организаторов: frag.gg, ca-dc.uz.

На правах рекламы.