Самолет Airbus A320 компании Uzbekistan Airways, выполняющий рейс HY-710 «Минск — Ташкент», совершил посадку в российском аэропорту Домодедово после анонимного сообщения о «закладке бомбы». Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе авиакомпании.

11 апреля самолёт вылетел из национального аэропорта Минск в 15.39 (по ташкентскому времени) согласно расписанию.

«Во время нахождения воздушного судна А320 в воздушном пространстве Российской Федерации была разослана информация о закладке бомбы от анонимного адресата на email-адреса сотрудников АО Uzbekistan Airways, а также в авиационные службы РФ и Беларуси», — отметили в компании.

Командир корабля А320 принял решение произвести посадку в аэропорту Домодедово для проверки и досмотра самолета.

«В установленном порядке проверили лайнер, пассажиров, их багаж, груз и почту. Информация о минировании воздушного судна не подтвердилась», — заявили в Uzbekistan Airways.

По данным компании, в ближайшее время самолёт вылетит по своему маршруту. Все 104 пассажира находятся в безопасности.