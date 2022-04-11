В понедельник, 11 апреля, по большей части территории Узбекистана ожидается облачная, но сухая и тёплая погода, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Лишь по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям местами пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха к полудню составит +24…+29 градусов.

По республике будет усиливаться ветер до 17−22 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком. По Бухарской, Навоийской, Джизакской, Сурхандарьинской областям возможны порывы до 25−28 м/с.

Ночью и завтра утром по Ташкентской области, а по предгорным и горным районам в первой половине дня ожидается кратковременный дождь с грозой. По остальной территории страны осадков не ожидается. Температура воздуха составит ночью +14…+19 градусов, днём — +24…+29.

Затем 13−15 апреля на территорию Узбекистана начнётся вынос жаркого воздуха с районов Туркменистана. Осадков в этот период не ожидается, температурный фон к концу недели превысит нормальные значения на 6−8 градусов и будет в пределах ночью +14…+19, днём — +30…+35.