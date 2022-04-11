С 1 мая ряд налоговых и таможенных льгот, которыми ранее пользовались ассоциации «Узбекбаликсаноат», «Узбекипаксаноат», «Узчармсаноат» и другие, теперь распространяются на всех производителей в этих отраслях. Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева №УП-101 от 8 апреля.
Список ассоциаций и льгот:
- предоставленное в 2017 году организациям, входящим в состав «Узбекипаксаноат», освобождение до 1 января 2023 года от таможенных платежей ввозимых запасных частей шелкомотального и шелкоткацкого оборудования, семян и саженцев шелковицы, а также суперэлитные, элитные и промышленные грены тутового шелкопряда распространить на все предприятия в отрасли;
- предоставленное в 2018 году организациям, входящим в «Узбекипаксаноат», освобождение до 1 января 2023 года от таможенных платежей (за исключением НДС) на ввоз оборудования, сырья, химикатов красок и др. и земельного налога на плантации шелковицы, распространить на все организации в отрасли;
- предоставленное в 2018 году организациям, входящим в «Узбекипаксаноат», освобождение от 1 января 2023 года от уплаты налога на имущество и земельного налога с целевым направлением высвобождаемых средств на модернизацию производства, в том числе на приобретение технологического оборудования, распространить на все организации в отрасли;
- предоставленное в 2017 году членам ассоциации «Узбекбаликсаноат», территориальным ООО «Баликсаноат» и юрлицам, входящим в состав «Узбекбаликсаноат», освобождение до 1 января 2023 года от уплаты налога с оборота от производства личинок, молоди и товарной рыбы, заготовки и переработки рыбной продукции распространить на всех производителей в отрасли;
- предоставленное в 2017 году членам «Узчармсаноат» при реализации продукции освобождение до 1 января 2023 года освобождение от уплаты налогов на прибыль, имущество и налога с оборота, — на все организации, занимающиеся сбором и заготовкой кожевенного, пушно-мехового, каракулевого сырья и шерсти;
- предоставленное в 2019 году членам Ассоциации организаций по производству и переработке солодки и других лекарственных растений до 1 января 2024 года освобождение от уплаты земельного налога с юрлиц, налога на имущество юрлиц, налога на прибыль, налога с оборота и таможенных платежей, — на все организации по выращиванию и переработке солодки и других лекарственных растений.