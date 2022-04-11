Компания Tinkoff Global (Сингапур) 6 апреля подала заявку на регистрацию в Узбекистане товарного знака CloudPayments. Информация об этом появилась в базе данных «Интеллектуал мулк» Министерства юстиции, обратил внимание Spot.

В качестве категорий деятельности заявителя указаны:

кассовые аппараты, электронные кошельки;

выписка счетов, подготовка платёжных документов, составление отчётов о счетах;

финансовые услуги, обслуживание по банковским картам, перевод денежных средств в системе электронных расчётов, платёжные услуги через электронные кошельки;

услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции.

Издание предполагает, что речь идёт о созданном в 2014 году сервисе интернет-эквайринга CloudPayments. Он обеспечивает приём онлайн-платежи для интернет-магазинов, оплату банковскими картами, позволяет подключать онлайн-платежи с карт на сайты и в приложениях, а также оплату по ссылке или через QR-коды.

В 2017 году TCS Group Holding (в которую входит «Тинькофф Банк» и Tinkoff Global) приобрёл 55% акций CloudPayments за 290 млн рублей (около 5 млн долларов на тот год).

В мае 2019 году основатели сервиса Дмитрий Спиридонов и Константин Ян продали «Тинькофф» ещё 35%. Позже Ян передал компании оставшиеся у него 5%, а Спиридонов стал зампредседателя правления «Тинькофф».

Сервис CloudPayments основан в 2014 году. В 2016 году проект вышел на рынок Казахстана, где привлёк 3,4 млн долларов от местного предпринимателя.





Согласно данным ЕГРПО, компания открыла в Узбекистане ООО «CloudPayments» 2 марта с уставным фондом 10,85 млн сумов. Основной вид деятельности — услуги по размещению и обработке данных. Руководителем указан Рустам Каримов, учредителем — ООО «Klaudpayments». Информацию подтвердили в самой компании.

«Да, в ближайшем времени мы планируем выйти в Республику Узбекистан с платежными решениями от группы Тинькофф и, в рамках данного развития, идет регистрация товарных знаков платежных сервисов группы», — заявили в пресс-службе CloudPayments на запрос «Газеты.uz».

По данным «Газеты.uz», представители сервиса уже проводят переговоры с местными компаниями и предлагают им услуги интернет-эквайринга.