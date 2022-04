В British Management University (BMU) продолжается прием документов на программу Foundation 2022.

Выпускники British Management University смогут получить не только диплом университета, но и дополнительную специальность «IT и бизнес-аналитика», а также дипломы международных профессиональных институтов, таких как АССА, CFA, PMI и прочие.

BMU является академическим партнером ACCA (Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров), а также имеет центр CBE (компьютерный экзамен), где кандидаты могут сдать первые три экзамена ACCA (F1-F3) и получить ACCA Diploma in Accounting and Business.

ACCA — это международная профессиональная ассоциация, признанная во всем мире. Многие из ведущих компаний нанимают бухгалтеров с квалификацией ACCA. Имея за плечами знания и подтверждающие их документы от АССА, выпускники BMU будет иметь намного больше шансов попасть в международную организацию и работать за границей.

Образовательная программа для студентов финансового факультета объединяет модули, которые не только обучают предметной области и навыкам, необходимым для работы в сфере финансов и бухгалтерского учета, но и готовят студентов к экзаменам ACCA с уровня F1 до F9.

На данный момент второкурсники вуза сдают свои первые экзамены, 13 из них уже успешно сдали экзамен F1 (Business and Technology) и получили сертификаты. Все больше их сокурсников регистрируются и планируют сдавать экзамены.





В сентябре первокурсники приступят к обучению по программе Foundation, разработанной согласно британским стандартам совместно с университетом Рединга (University of Reading, входит в топ-202 международного рейтинга университетов QS 2022).

Программа Foundation преподается полностью на английском и охватывает как языковые навыки (International English, Academic Skills), так и основы бизнес-дисциплин и IT (Introduction to Business and Management, Quantitative Methods for Business, Introduction to IT for Business).





Студенты BMU ведут насыщенную и разнообразную студенческую жизнь. В университете для личностного развития и отдыха студентов созданы клубы по интересам для каждого студента — по IТ, дебатам, шахматам, футболу и теннису, а также творческий писательский клуб и клуб поэзии.

В университете действует клуб ораторского искусства, который является частью всемирно известной образовательной организации Toastmasters International.

Помимо этого, в целях улучшения обучения, повышения навыков студентов и подготовки к жизни и работе в университете открыт центр академического успеха (Academic Success Centre).





О British Management University

British Management University основан в 2020 году в соответствии с постановлением Кабинета министров Узбекистана и работает по лицензии, выданной Государственной инспекцией по надзору за качеством образования. Преподавание осуществляется исключительно на английском языке.

Важным преимуществом BMU является сильная команда местных и зарубежных преподавателей с богатым опытом работы в известных международных университетах Великобритании, США, Австралии, Германии, России и Китая. Среди преподавателей университета много иностранных специалистов, получивших степени во всемирно известных университетах, включая Кембридж, Гарвард, Массачусетский технологический институт, Лондонскую школу экономики и университет Эдинбурга. 90% профессоров BMU — из топ-100 университетов международного рейтинга QS 2022.

BMU предлагает исключительно востребованные специальности, которые не просто гарантируют выпускникам трудоустройство, но и помогают быть конкурентоспособными в любой стране мира.

Со второго года обучения студенты учатся по следующим специальностям:

Международный бухгалтерский учет и аудит (партнер ACCA);

Банковское дело и финансы;

Финансы и инвестиции;

Деловое администрирование со специализацией в одном из направлений: Управление проектами; Международная логистика и управление цепочками поставок; Цифровой маркетинг и электронная коммерция; Предпринимательство и управление инновациями (в сфере туризма и гостиничного дела).







Как стать студентом BMU

Для поступления в BMU абитуриентам следует зарегистрироваться на сайте университета. На следующем этапе нужно предоставить сертификат IELTS от 5.5 балов или эквивалент TOEFL, Duolingo, Pearson. Также можно сдать в BMU экзамен по английскому языку и пройти собеседование с носителем языка.

Недавно BMU присоединился к партнерской программе IELTS Британского Совета, которая дает возможность кандидатам зарегистрироваться и сдать экзамен IELTS в BMU.

Детальную информацию о поступлении можно получить на сайте BMU в разделе How to Apply (красная кнопка в правом нижнем углу сайта).

Заявки принимаются до 31 июля.

