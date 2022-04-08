7 апреля в Национальном пресс-центре состоялась пресс-конференция, посвященная процессам трансформации в системе «Узпромстройбанка» в направлении малого и среднего бизнеса. В мероприятии приняли участие руководство банка, ответственные работники соответствующих структурных подразделений и сотрудники средств массовой информации.

Малый бизнес и частное предпринимательство являются одними из приоритетных направлений экономики Узбекистана. За последние пять лет приняты около 2000 законов, указов и постановлений, направленных на развитие сферы.

В соответствии с данными нормативными актами в системе «Узпромстройбанка» также упрощены множество норм и правил, сокращено оформление документов, созданы большие возможности для предпринимательства.





В процессе трансформации, осуществляемой в системе банка с 2018 года совместно с международными финансовыми институтами, кардинально усовершенствовано оказание услуг субъектам предпринимательства.

На основе рекомендаций Международной финансовой корпорации внедрена новая организационная структура банка, клиенты которого разделены на три сегмента: корпоративные, малый и средний бизнес, а также розничный бизнес. Также субъекты малого и среднего бизнеса разделены на отдельные субсегменты: микро-, малый и средний сегменты.

Разработана подробная карта операционных процессов по оказанию услуг данной категории клиентов.

В целях изучения мнений и предложений, проблем клиентов касательно продуктов и услуг проведены различные аналитические исследования. Обобщены результаты изучений, в 2021 году только для субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства внедрены 13 кредитных продуктов, два пакета услуг и один продукт для кассово-расчетных операций.





На конференции в этом направлении в качестве примера приведена работа, которая была осуществлена в бухарском региональном филиале банка.

«Важнейшим направлением на завершающем этапе процессов трансформации является налаживание оказания услуг в филиале на основе ориентированности их на клиентов. В бухарском региональном филиале работа по обслуживанию клиентов организована на основе совершенно новой бизнес-модели. В целях индивидуального обслуживания клиентов налажена деятельность сотрудников фронт-офиса в составе бизнес-менеджера и универсальных сервис-менеджеров. В результате этого в банке скорость выделения кредита для юридических лиц увеличилась в 2,6 раза, количество клиентов — на 12%, количество пользователей дистанционными банковскими услугами — на 115%», — сказал начальник отдела департамента малого и среднего бизнеса АКБ «Узпромстройбанк» Хабибулла Атаназаров.

Разработан алгоритм выявления потенциальных клиентов, которые могут взять кредит на пополнение оборотных средств через предварительное определение лимита среди предпринимателей.

Разработан проект выделения быстрого кредита путем проведения скоринг-анализа субъектов малого и среднего бизнеса, а также микросегментов. Для микросегмента создан проект скоркарты.





Налажен прием заявлений на получение кредита в онлайн-режиме через официальный веб-сайт банка. Клиенты также получили возможность наблюдения в онлайн-режиме состояния своих заявок, открытия расчетного счета, подачи заказа на корпоративные карты и терминалы.

На пресс-конференции отмечалось, что в целях качественного и оперативного обслуживания предпринимателей, а также автоматизации процесса кредитования в системе банка внедряется еще ряд программ. В частности, в целях расширения спектра дистанционных услуг запускается программа SQB Business, вбирающая 71 банковскую операцию.

В целях налаживания оказания услуг клиентам с любой сети банка активно продолжается работа по внедрению единой системы МФО. Все филиалы в Бухарской области и юнусабадский филиал в Ташкенте успешно переведены на данную систему.

В целях поддержки деятельности субъектов предпринимательства, занимающихся торговыми и платными услугами, а также создания удобств для населения в системе банка внедрена бесконтактная платежная система QR-Online.





Возможности этой системы широко пропагандируются среди клиентов банка.

Кроме того, ведется работа по налаживанию практики приема платежей через модуль Tap to Phone. В мероприятии отмечалось, что данная программа, работающая в новой системе NFC, создаст дополнительные удобства предпринимателям, пользующимся банковскими торговыми терминалами.

В целях формирования базы данных о клиентах, а также предложения банковских услуг и продуктов исходя из их требований налаживается система CRM.

Банковские операции, в частности более 600 бизнес-процессов, связанных с оказанием услуг, включены в программу Visio. Данная база, созданная квалифицированными работниками банка за счет оптимизации более 350 бизнес-процессов, служит в качестве учебно-технического пособия для специалистов, только принятых на работу и переведенных на другую должность в учреждении.

На правах рекламы.