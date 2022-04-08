В пятницу, 8 апреля, в Узбекистане ожидается тёплая и сухая погода, лишь по Каракалпакстану и к вечеру в Бухарской области местами возможны кратковременный дождь и грозы, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По северу страны и пустынной зоне возможно усиление ветра до 17−22 м/с, с пыльным позёмком, порывы ветра могут достигать 23−25 м/с. Температура воздуха к полудню составит +28…+30 градусов, что на 8−10 градусов выше нормы.

В ночь на 9 апреля на территорию Узбекистана ожидается вынос плотной облачности с районов Туркменистана. По Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям ночью местами пройдут кратковременные дожди с грозой.

По предгорным и горным районам республики 9 апреля местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха сохранится в тех же пределах.

В воскресенье по республике ожидается погода без осадков, лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области будет наблюдаться неустойчивый характер погоды, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Дневная температура повысится до +30…+35.

В ближайшие выходные местами по республике возможно усиление ветра до 17−22 м/с, с пыльным позёмком.