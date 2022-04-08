Директор Фархадского дехканского рынка Ташкента и его заместитель по безопасности задержаны по подозрению в вымогательстве в отношении предпринимателя, сообщило Управление борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями МВД Узбекистана,

5 апреля в ГУВД Ташкента с заявлением обратился предприниматель, работающий на рынке, который сообщил, что директор рынка и его заместитель под угрозой изгнания с рынка требовали деньги за торговлю в точках продаж «Элга хизмат» («Обслуживание населения») и «Арзонлаштирилган савдо ярмаркалари» («Доступные торговые ярмарки»). Согласно решению хокима города от 19 февраля 2021 года (№203), плата за торговлю в этих точках не взимается.

С сентября 2021 года от продавца требовалось за каждые 10 дней торговли передавать через кассира по 660 тысяч сумов. За последние два месяца он должен был выплатить 3,4 млн сумов.

На основании заявления предпринимателя в тот же день было проведено совместное оперативное мероприятие с участием сотрудников отдела борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями ГУВД Ташкента и городского управления СГБ.

Кассир по обслуживанию рынка из Учтепинского филиала Народного банка был задержан в служебном кабинете с поличным во время получения от заявителя 3,4 млн сумов. При нём также были обнаружены инкассированные с дневного дохода 8,3 млн сумов и неинкассированные 9,15 млн сумов.

В ходе мероприятия директор рынка и его заместитель по безопасности были задержаны. В автомобиле директора были обнаружены денежные средства в размере 24,96 млн сумов.

6 апреля Следственное управление при ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело (по каким статьям, не уточняется). Ведутся следственные действия.