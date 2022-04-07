В рамках благотворительной акции Sen Yashaysan в период благословенного месяца Рамадан компания AKFA Group совместно с Artel и AKFA Medline инициируют операции для 40 детей в возрасте до 15 лет с тяжелыми формами врожденных пороков сердца (ВПС).

На протяжении четырех лет клиника AKFA Medline протягивает руку помощи всем, кто в этом нуждается, организовывая благотворительную помощь малоимущим семьям.

По статистике один из 100 новорожденных появляется на свет с врожденными пороками сердца. Врожденные пороки сердца (ВПС) — это группа заболеваний, при которых у пациентов наблюдаются анатомические дефекты в структуре жизненно важного органа.

Во всем мире это заболевание является одной из частых причин смерти детей в возрасте до одного года. Принимая эту ситуацию во внимание, компании AKFA Group и Artel выразили желание помочь мальчикам и девочкам, страдающим врожденными пороками сердца.

«AKFA Group, как социально ответственная компания, не могла оставить без внимания тему врожденного порока сердца у детей. Мы осознаем, в какую тяжелую жизненную ситуацию попадают семьи, в которых одно из самых счастливых событий — рождение ребенка — также связано с серьезным диагнозом. Поэтому мы решили в священный месяц Рамадан подарить шанс на исцеление маленьким пациентам с ВПС. В благотворительной акции Sen Yashaysan могут принять участие семьи из всех регионов Узбекистана. Дети с врожденными пороками сердца пройдут обследования, после чего кардиохирурги назначат даты и время операций в AKFA Medline», — отметил генеральный директор холдинга Камран Гуламов.

По данным специалистов AKFA Medline, ежегодно в Узбекистане рождается 7000−8000 детей с ВПС. Около 5000 из них нуждаются в хирургическом вмешательстве, тогда как по всей стране в год оперируют только 2000−3000 таких детей.





«В Узбекистане не каждый кардиохирург берется оперировать новорожденных детей с ВПС. Есть критические пороки, такие как транспозиция магистральных сосудов, синдром гипоплазии левых отделов, тотальный аномальный дренаж (соединение) легочных вен, перерыв дуги аорты и прочие. Все они требуют срочной операции на сердце. В AKFA Medline мы уже четыре года проводим практически все виды операций для детей с ВПС, у которых наблюдаются, как изолированные простые пороки, так и сочетанные (сложные) патологии. Мы также практикуем эндоваскулярную хирургию — это операции без разрезов», — поделился заведующий отделением детской кардиохирургии в AKFA Medline Жамшид Пирназаров.

Как показывает практика кардиохирургов AKFA Medline, 99% операций у детей с ВПС проходят успешно. После оперативного вмешательства они ничем не отличаются от обычных детей и ведут активную, полноценную жизнь. Ограничения по физической активности врачи дают лишь 1% прооперированных.





«В нашей клинике применяют современные методы лечения различных болезней и врожденные пороки сердца — не исключение. Традиционно операции проводятся открытым путем, но мы активно практикуем и эндоваскулярное лечение — без разрезов проводим закрытие дефекта межжелудочковой перегородки. После такой операции пациенты могут уже на следующий день отправляться домой. Но в случае вмешательства открытым методом, прооперированный сутки проводит в реанимации, а потом еще от пяти до шести дней — в отделении под наблюдением врачей. В рамках акции Sen Yashaysan мы сосредоточимся по большей части на проведении операций эндоваскулярно», — рассказал кардиохирург AKFA Medline Аскар Собиров.

Исцеляя детские сердца, специалисты клиники дарят детям возможность строить счастливое будущее, а родителям возвращают надежду и смысл их жизни.

Успеть подать заявку на участие в благотворительной акции для детей с ВПС можно по телефонам: 1141, (+998) 71−203−30−03.

Адрес: Алмазарский р-н, ул. Кичик халка йули, 5А.

Ориентир: станция метро «Беруни».

Сайт: akfamedline.uz

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