Узгидромет опубликовал экстренную информацию: 8−11 апреля по Узбекистану ожидается усиление ветра, в отдельных районах с пыльным позёмком.

8 апреля по Каракалпакстану и пустынной зоне республики до 17−22 м/с, местами возможны порывы до 23−25 м/с;

9 апреля по Каракалпакстану, Хорезмской, Джизакской областям и пустынной зоне республики до 17−22 м/с;

10 апреля по Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям до 17−22 м/с;

11 апреля местами по республике до 17−22 м/с, по Бухарской, Навоийской, Джизакской, Сурхандарьинской возможны порывы до 25−28 м/с.