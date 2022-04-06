С 12 по 15 апреля в Узбекистане пройдут мастер-классы по финансовой грамотности для молодёжи всех возрастов, сообщила пресс-служба Центрального банка.

Мероприятия, организованные ЦБ совместно с коммерческими банками, страховыми и финтех-компаниями, будут организованы во всех регионах страны в рамках Global Money Week 2022″.

Мастер-классы будут проходить в центрах молодёжи в каждом регионе.

Расписание:

12 апреля — в Андижане, Навои, Джизаке;

13 апреля — в Фергане, Ургенче, Самарканд и Бухара;

14 апреля — в Намангане, Гулистане, Карши и Нукусе;

15 апреля — в Нурафшане, Термезе и Ташкенте.

Список адресов центров молодёжи в регионах можно посмотреть здесь.