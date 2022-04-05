В столичном парке «Навруз» открылась детская творческая академия Samarkand Marathon для детей и подростков с расстройством аутистического спектра (РАС). Компактное одноэтажное строение расположилось на набережной Анхора.





Академия представляет собой арт-пространство, задачами которого являются развитие творческих способностей детей и подростков с РАС и их реабилитация через искусство. Она располагает гончарной мастерской, классом для занятий рисованием, лепкой и аппликацией. Есть зоны отдыха и ожидания, внутренний двор.

Названия детской академии и ежегодного благотворительного забега, который Фонд развития культуры и искусства Узбекистана проводит каждый ноябрь в Самарканде, перекликаются не случайно. По словам куратора Samarkand Marathon Мирхана Сагитова, в 2020 году целью спортивного мероприятия было привлечение внимания общественности к проблемам детей с аутизмом.

«Мы разговаривали с родителями из сообществ поддержки детей с РАС и выявили, что им необходимо место, где можно было бы заниматься творчеством, общаться. Поэтому собранные средства — стартовые взносы участников забега и партнёрские вклады — направили на создание академии. В ней на безвозмездной основе будут проходить мастер-классы и другие творческие активности для детей и подростков с РАС», — сказал Мирхан Сагитов.





На фото (слева направо): Мадина Бадалова, Гаянэ Умерова и Мирхан Сагитов.

Зухра, мама мальчика с синдромом Дауна, подтвердила: детей с особенностями развития в Ташкенте много, а мест, куда с ними можно прийти и провести время с пользой и в удовольствие, практически нет. Особенно если речь идёт о подростках старшего возраста — 16−17 лет.

«Я работала подростковым врачом в поликлинике, и за них мне всегда было очень обидно. О детях младшего возраста все заботятся, взрослые могут сами за себя постоять. Подростки, даже нормотипичные, остаются без внимания, в котором нуждаются со стороны взрослых, государства, здравоохранения. Думаю, нужно начать для них что-то делать. Не что-то, а многое», — поделилась Зухра.

Её сын окончил одну из городских специализированных школ для детей с особенностями развития. У них на руках сертификат, с которым для получения дальнейшего образования можно пойти только в спецколледж — доступ в обычные учебные заведения он не даёт.





Мальчик любит играть в футбол, но с начала зимы занятий не было — не смогли найти закрытый спортивный зал. В тёплую осеннюю погоду собирались на поле в столичном экопарке.

«Думала, что нас бесплатно туда пускают. А однажды увидела, как тренер платит. Оказывается, всё время, что мы там занимались, он за свой счёт арендовал место на час», — рассказала Зухра.

О тренере сына вспоминает с благодарностью. Мужчина приезжал в Ташкент из Чирчика, где работает в частной спортивной школе. На тренировки иногда приводил обычных мальчишек, своих столичных воспитанников, чтобы ребята играли в полноценных командах.

«Это и есть настоящая инклюзия, — сказала Зухра. — С малых лет надо психологию детей менять, душу наполнять добром. У нашего тренера это очень хорошо получалось».

Женщина всё своё время посвящает сыну: водит на музыку, теннис. Мальчик с удовольствием ходил на танцы, но от них пришлось отказаться — чаще всего на занятия он приезжал один. По словам Зухры, причины тому разные. Одна из них заключается в том, что для некоторых родителей выйти в свет с ребёнком с РАС — стресс.

«Встречаются разные люди. Однажды мы ехали в школу, и сын взял у меня деньги, чтобы отдать таксисту — он любит сам рассчитываться. Мужчина стал кричать, чтобы ребёнок убрал руки. После этого случая я пошла учиться на права и теперь везде вожу его сама», — рассказала Зухра.





Основательница некоммерческого социально-информационного проекта Downside sport Аниса Шамсутдинова говорит, что не все родители имеют финансовую возможность водить детей на мастер-классы. Кому-то сложно найти время на творческую активность, особенно если в семье, помимо ребёнка с особенностями развития, есть ещё дети.

«Если академия будет дисциплинированной в плане расписания, с чётким графиком работы, включая выходные, то люди потянутся», — считает Аниса Шамсутдинова.





Занятия в детской академии Samarkand Marathon бесплатные. Информация о её деятельности будет публиковаться на сайте и в официальных аккаунтах Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

«Наша цель — помочь детям с РАС правильно интегрироваться в социальную среду, научить адаптироваться, стать самостоятельными и найти достойное место в жизни», — сказала исполнительный директор фонда Гаянэ Умерова.

Она сообщила, что благотворительной миссией четвёртого забега Samarkand Marathon, который пройдёт в ноябре, станет адаптация музеев для незрячих людей. Фонд планирует создать тактильные модели известных художественных работ и экспонатов, в музеях Узбекистана также появится система аудиогидов.

Фото предоставлены пресс-службой Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.