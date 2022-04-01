Таджикистанская компания «Холдинг Азия Групп Таджикистан» в тестовом порядке организует международные автобусные рейсы в ряд городов Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

Начиная со 2 апреля будет налажено автобусное сообщение между Душанбе и Термезом, Душанбе и Денау, а также Пенджикентом и Самаркандом.

Протяжённость маршрута Душанбе — Термез составляет 251 км, время в пути — 5 часов 40 минут.

Расстояние от Душанбе до Денау составляет 107 км, время в пути — 2 часа 25 минут.

Расстояние между Пенджикентом и Самаркандом — 64 км, время в пути — 1 час 25 минут.

Отметим, что на сегодня между Узбекистаном и Таджикистаном осуществляются регулярные автобусные рейсы по маршрутам «Ташкент — Худжанд» и «Коканд — Худжанд».