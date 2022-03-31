Tenge Bank запустил новое мобильное приложение для частных клиентов — физических лиц. Приложение разработано c соблюдением главного принципа «Все и без надобности посещения банка».

Приложение Tenge24 дает возможность клиенту пройти процедуру идентификации без посещения отделения банка. Пользователям приложения доступны все виды переводов, оплата разовых платежей, погашение кредитов, открытие вкладов, а также другие daily banking (повседневные банковские) продукты.

Клиенты могут добавить в приложение карты других банков и совершать переводы без комиссий для любых типов платежей.

В приложении можно открыть гибкий вклад со ставкой 23% годовых сроком на 13 месяцев и капитализацией, а затем снять его на карту любого банка также без комиссий, снижения процентной ставки и с сохранением начисленных процентов. Данный продукт может быть использован даже на один день. При этом обязанности иметь карту Tenge Bank нет.

«При создании Tenge24 мы проводили исследование рынка, делали конкурентный анализ, также собирали фокус-группы и пробовали новые продуктовые подходы. В фокусе нашего внимания были улучшение UX/UI, customer journey (клиентского пути), также обеспечение скорости и стабильности работы приложения. В последующих релизах мы запланировали расширить функциональность, добавив выпуск карт Mastercard с гарантированным кешбэком, банковские переводы SWIFT (платежи в пяти базовых валютных парах во все страны мира), онлайн-займы, различные бонусные программы», — отметил продуктовый менеджер, начальник управления развития ДБО Tenge Bank Жавохир Хусанов.

Скачать мобильное приложение Tenge24 можно по ссылке.

АКБ Tenge Bank — универсальный банк, оказывающий финансовые услуги всем категориям корпоративных, МСБ и розничных клиентов с использованием современных банковских технологий с возможностью финансирования в сумах, тенге, долларах США и евро. Банк входит в группу компании АО «Народный Банк Казахстана» (Halyk Group) и является дочерним банком АО «Народный Банк Казахстана».

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