Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 31 марта анонсировал дополнительные меры поддержки предпринимателей Узбекистана для снижения внешних рисков, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

В частности:

до конца года не будут применяться штрафы и другие санкции в рамках новых механизмов в налоговом администрировании, таких как обязательный учет товаров на складе (E-Aktiv), ведение кодов товаров (ИКПУ), электронная регистрация имущества и договоров аренды (E-Ijara);

в рамках новых механизмов в налоговом администрировании, таких как обязательный учет товаров на складе (E-Aktiv), ведение кодов товаров (ИКПУ), электронная регистрация имущества и договоров аренды (E-Ijara); срок применения таможенных льгот в отношении сырья, оборудования, запасных частей, ввозимых для собственных нужд, будет продлен с нынешних 6 месяцев до 1 года;

в отношении сырья, оборудования, запасных частей, ввозимых для собственных нужд, будет до конца года предприятия, работающие с компаниями в России, Украине и Беларуси, не будут штрафоваться за дебиторскую задолженность;

сроки погашения задолженности экспортеров, работающих с этими странами по банковским кредитам, будут увеличены, штрафы и пени взиматься не будут.

Кроме того, банки предоставят предпринимателям дополнительно 10 трлн сумов «револьверных» кредитов на приобретение сырья и оборотных средств. Эти средства будут направлены в первую очередь экспортерам, производителям продуктов питания и товаров народного потребления.

Останутся без изменений объемы и льготные процентные ставки по кредитам на плодоовощеводство, семейное предпринимательство, ипотеку и образование. «Как бы ни было сложно, мы не будем сокращать финансирование или увеличивать нагрузку», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент также заявил, что «ни один хоким и руководитель отрасли не имеет права сокращать рабочие места или не выполнять планы по занятости». «Если какой-либо хоким это сделает, к нему будут приняты жесткие меры», — предупредил он.