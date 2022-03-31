Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 марта подписал постановление о достойном проведении священного месяца Рамазан (Рамадан).

В документе говорится, что по информации Управления мусульман Узбекистана начало месяца Рамазан приходится на 2 апреля.

Совету Министров Каракалпакстана, хокимиятам областей и Ташкента поручено в сотрудничестве с Комитетом по делам религий, Министерством по поддержке махалли и старшего поколения и общественными организациями принять меры по проведению месяца Рамазан в духе, свойственном национальным традициям и ценностям.