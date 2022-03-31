14 марта Законодательная палата парламента заслушала отчёт Счётной палаты, в котором говорилось о выявлении за 2021 год нарушений законодательства о государственных закупках на 971,1 млрд сумов. В этой статье на основе зарубежного опыта и отдельных случаев в отечественной практике я хочу проанализировать, какие схемы и методы для обхода ограничений могут использоваться в сфере госзакупок и какие изменения в законодательстве и контрольной практике нужны, чтобы их предотвращать. Там, где это возможно, указаны потенциальные лазейки и слабые стороны антикоррупционного контроля.

Строительство, ремонт и оснащение школ, больниц, строительство и реконструкция мостов и дорог — в этих и подобных сферах приоритетные экономические, социальные и другие задачи решаются государством посредством государственного заказа (закупок). В экономиках стран с большой долей государства госзакупки являются важным источником финансирования для частного сектора.

Основные принципы госзакупок — открытость и прозрачность, конкуренция, объективность и недопущение коррупции. Однако новости о коррупционной и противоречащей конкуренции практике в этой сфере появляются регулярно.

Согласно отчёту Счётной палаты, за 2021 год были выявлены нарушения законодательства о госзакупках в 763 случаях на сумму 971,1 млрд сумов. Отдельно были выявлены правонарушения в сфере строительства в тендерах на 3,5 трлн сумов. В отчёте Агентства по противодействию коррупции указано, что в прошлом году в 452 тендерных торгах на сумму 145,3 млрд сумов были выявлены нарушения законодательства. И это только выявленные случаи.

Часто встречающиеся в практике разных стран схемы в сфере госзакупок можно разделить на два вида:

а) заказчик (госорган) и участник тендера (предприниматель) входят в сговор (коррупция);

б) участники тендера (предприниматели) входят в сговор между собой (картельный сговор).

Рассмотрим методы и уловки, к которым могут прибегать при коррупционном сговоре.

1. Поддельный отбор. Заказчик описывает требования к товарам (услугам), подгоняя их под характеристики товара (услуг) нужной ему фирмы. Или в требованиях тендера указываются существующие только у нужной фирмы навыки. Это сокращает число потенциальных участников тендера и создаёт основу для победы в тендере нужной заказчику фирмы.

2. Выставление ненужных требований к товару (услуге). Чтобы нужная фирма выиграла в тендере, заказчик выставляет ненужные требования к товару (услуге). Например, в тендерных условиях устанавливается, что поставщик должен быть официальным дилером, или что должен быть предоставлен разрешительный сертификат именно завода-производителя продукции, предоставить фактические ненужные для выполнения работ документы, лицензии, разрешения и сертификаты. На деле выставление таких требований может не повлиять на качество товара (услуги). Однако это значительно снижает уровень конкуренции для нужной фирмы.

3. Усложнение тендерной документации. Тендерная документация может содержать десятки страниц непонятно (неконкретно) изложенного технического задания. В итоге большинство участников тендера могут допустить ошибки при заполнении документов. Заказчик же на основании этих ошибок и недостатков может отстранить участников от тендеров или комиссия понижает баллы. В результате в тендере победит фирма, представившая «правильные и полные» ответы.

4. Необъективная оценка. Это можно наблюдать, когда комиссия при рассмотрении заявок даёт дополнительные баллы участнику за предложения, которые не указаны в критериях оценки, или не проверяет правильность и достоверность указанных им данных. Например, в ходе оценки комиссия принимает во внимание показатели и достижения участников, не относящихся к предмету закупки.

В качестве примера можно привести данные Агентства по противодействию коррупции: «В тендере на сумму 50,7 млрд сумов, проведённом в Ташкентской области, подавшая на тендер заявку фирма с установленным рейтингом B проиграла тендер в результате того, что Министерство строительства перевело её в категорию рейтинга ССС».

5. Необоснованное отклонение заявок на тендер. Госорган отклоняет заявки участников необоснованно или без соответствующих пояснений. Под предлогом наличия недостатков, хотя они незначительные и могут быть быстро исправлены, участие фирмы в тендере или аукционе исключается. Например, в техническом задании ничего не указано о необходимости внесения в смету цены материалов, необходимых для проведения работ, однако заказчик отклоняет заявку по причине невнесения этих расчётов в смету.

Пример из сообщения Антикоррупционного агентства: в конкурсе на закупку 27 видов спортивного инвентаря на сумму 800 млн сумов комиссия отклонила заявки фирмы по причине того, что её представитель лично не принял участие в открытии конвертов, хотя нигде в законодательстве этого не предусмотрено. Причины отклонения заявки также не были указаны в протоколе.

6. Миссия невыполнима. В требованиях тендера могут быть выставлены очень сжатые сроки реализации проекта. Например, один день как срок для выполнения сложных монтажных работ. Естественно, выиграть может только фирма, которая уже давно приступила к выполнению работ или уже чьё участие уже давно согласовано.

Честные фирмы, понимая, что не могут выполнить условия тендера, не участвуют в нём. К тендеру для его легитимности могут быть привлечены фирмы-марионетки. Даже если победитель не выполнит работы в срок, документы можно переделать, акты закрыть, и никто никому не предъявит претензий. Кроме того, заказчик может произвести оплату заранее за ещё не выполненные работы. На деле случаи выполнения работ позже срока также свидетельствуют о коррупции.

Согласно данным Антикоррупционного агентства, за первое полугодие 2021 года на 2928 из 7833 строительных объектов уже принятые в эксплуатацию объекты ещё не были завершены.

7. Раскрытие конфиденциальных данных о тендере со стороны заказчика. Заказчик может разгласить нужным фирмам информацию о ценовых предложениях фирм-конкурентов. В итоге нужная фирма подаёт самое оптимальное предложение и становится победителем тендера (аукциона).

8. Х-вариант. Заказчик может ознакомить нужную фирму с тендерной документацией и требованиями задолго до объявления конкурса. В результате эта фирма получает определённое преимущество при подготовке заявки. После объявления тендера срок подготовки заявки может составлять месяц, но на деле для подготовки требуемых документов может требоваться два-три месяца.

9. Объединение нескольких технически и функционально независимых лотов в один. Эта уловка может использоваться для ограничения конкуренции, потому что один участник одновременно может не быть способен выполнить несколько не связанных между собой работ, т. к. специализируется на определённых товарах или услугах. В связи с этим объединение заказчиком различных нужд в один заказ может быть барьером для потенциальных участников.

Гипотетический пример: объединение в один лот строительства дорог, наземных и подземных пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, мостов и услуг по ремонту означает, что в тендере могут участвовать только крупные фирмы.

10. Неудобные условия. Госорган может установить неудобные предпринимателям условия оплаты (долгие сроки или по частям) и тем самым понизить интерес к тендеру ненужных фирм.

11. Формализм. Тендер объявляется после того, как работы выполнены или уже ведутся. Такой случай выявлен, например, в хокимияте Самаркандской области, компания которого объявила тендер 3 августа 2021 года, однако на самом деле строительство началось в мае, за три месяца до объявления сбора заявок.

12. «Скрытые» закупки. Можно «спрятать» тендер, если заказчик не хочет, чтобы «не относящиеся к делу» фирмы обратили на него внимание. Например, предмет закупки или тендер называют неподходящим образом, неправильно указывают его категорию. В итоге заявки подаёт меньшее число фирм, что повышает шансы выиграть нужной фирмы.

13. Принуждение к отказу от участия в тендере. Заказчик, для обеспечения победы нужного предпринимателя, может предложить победителю или другим имеющим высокие шансы на победу участникам отказаться от участия за определённую плату.

14. Изменение условий контракта или принятие невыполненных работ. Нужная фирма предлагает цены, не соответствующие рыночным. Затем на этапе выполнения договора его условия меняются, обеспечивая выгоду обеим сторонам. Таким образом, цена контракта не изменилась, но на деле закупка прошла в меньшем объёме. Кроме того, приём заказчиком товаров, отличающихся от установленных в договоре, является свидетельством возможной коррупции.

К примеру, по данным Антикоррупционного агентства, в Джизакской области была необоснованно приписана сумма в 6,3 млрд сумов к платёжным документам строительных работ и 1,4 млрд сумов за не выполненную работу.

Каршинский районный отдел благоустройства заключил договор на продажу саженцев цветов на 149,1 млн сумов с фермерским хозяйством, учредителем которого является сестра начальника отдела, и в отчёты были приписаны необоснованные расходы на 27,1 млн сумов.

В Шахрисабзском районе в двух махаллях при установки ночных фонарей и пешеходных переходов в рамках программы «Обод кишлок» было приписано 67 млн сумов за невыполненные работы.

В Кашкадарьинском областном неврологическом диспансере №2 в Китабском районе вместо «купленного» рентгеновского аппарата марки Мobile X-Ray RU-510 стояло старое оборудование.

15. Лоббизм. Это одна из самых агрессивных схем. В ней госорган, не проводя тендер, может педалировать специальное решение правительства для заключения прямого договора с нужной фирмой. На практике встречается в двух видах:

а) отдельным госорганам даётся право заключать без проведения тендера прямые договора с выбранными фирмами;

б) в решении указываются конкретные названия фирм, с которыми необходимо заключить прямые договора для выполнения госзаказов.

Кроме вышеуказанных случаев, со стороны госзаказчика могут случаться затягивание подписания контракта с фирмой-победителем тендера (аукциона), отказ от подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ вовремя, неосуществление платежей по договору фирме-исполнителю.

Теперь рассмотрим случаи сговора между участниками (предпринимателями).

Соглашения о высоких ценовых предложениях в тендерах или договоры о победе могут заключаться без участия заказчика.

1. «Три мушкетёра». Участвуют три участника, их них двое играют роль понижающих цену, скидывая её до экономически невыгодной (на 30−70%). Аффилированные или подставные фирмы могут выступать в роли «мушкетёров». В итоге честные предприниматели, потеряв интерес к аукциону, вынуждены выбывать из гонки. На последних минутах отбора третий «мушкетёр» даёт цену ещё чуть ниже, чем конкуренты. При рассмотрении второй части заявок игравшие на понижение двое участников специально допускают ошибки в документации и по этой причине их предложения отклоняются заказчиком. В итоге третий «мушкетёр» выигрывает.

2. Очерёдность победы. При такой схеме может наблюдаться сменяемость победителей тендера по очереди. Если предприниматели сговорились, участвуя в тендере, цены понижаются на незначительные 0,5−1%. Прибыль в основном распределяется между участниками соглашения в форме субподряда либо могут применяться иные формы вознаграждения.

3. Пассивное участие. Могут привлекаться подставные фирмы, предоставляющие предложения, заведомо имеющие низкую вероятность победы (в силу установленных высоких цен, невыполнимых условий), и в результате выигрывает нужная фирма. Другим признаком данной схемы является то, что фирмы-марионетки отправляют заявки для обеспечения минимального количества участников тендера, но ценовые предложения могут не предоставляться. Предложения фирм-марионеток может готовить одна нужная фирма.

Рекомендации

На основании вышеизложенного хочу выдвинуть следующие предложения для повышения эффективности борьбы с коррупцией в сфере госзакупок в Узбекистане.

1. Создать единый портал для проведения всех госзакупок с возможностью дата-скрининга и внедрение практики дата-скрининга. Это даст возможность быстро выявить подозрительные тендеры не только на основании рисков, связанных с конфликтом интересов, предусмотренных в госпрограмме по противодействию коррупции на 2021−2022 годы, но и на основе других, более скрытых признаков коррупции (например, резкое понижение цен (на 20−50%), отклонение заявок, незначительное понижение цен — до 1%). Опыт Румынии и Южной Кореи в установлении таких критериев дата-скрининга может быть полезным в этом.

2. Для обеспечения равной, конкурентной среды в госзакупках необходимо максимально сократить и установить конкретные критерии для заключения прямых договоров без проведения тендеров согласно решениям правительства (например, области, где могут быть заключены прямые договора, ограничить вопросами государственной безопасности, чрезвычайных ситуаций и обороны).

3. Усилить ответственность. Ввести отдельную статью «Нарушение законодательства о государственных закупках» в Уголовный кодекс. Грубое или повторное нарушение процессуальных правил в госзакупках должно быть основанием для привлечения к уголовной ответственности, а не только при условии наличия факта коррупции. В отдельных случаях можно определить уголовную ответственность после повторного правонарушения законодательства о госзакупках, за которое лицо ранее привлекалось к административной ответственности. Однако нужно рассмотреть вопрос наступления прямой уголовной ответственности в случае если нарушение законодательства о госзакупках повлекло ущерб госбюджету. Это повысит ответственность чиновников, а также не позволит им избежать серьёзное наказание при привлечении только к административной или дисциплинарной ответственности.

4. Организовывать специальные тренинги для правоохранительных органов и гражданских госслужащих по выявлению и доказательству коррупционных схем в госзакупках.

5. Проводить разъяснительную работу среди предпринимателей об избегании коррупционных схем и сговоров в госзакупках и повышать их правовые знания в вопросах подачи жалоб и обращений в суд в случаях правонарушений.

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