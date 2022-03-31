Makro Supermarket поздравляет всех жителей Узбекистана с наступлением священного месяца Рамадан.


С 30 марта по 2 мая по всей сети супермаркетов Makro действуют новые выгодные предложения, приуроченные к священному месяцу Рамадан, на более 280 товаров из разных категорий в электронном каталоге.

Все необходимое по выгодным ценам можно найти по ссылке.


Ознакомиться с каталогами можно в Telegram-каналах сети:


Весь ассортимент представлен непосредственно в самих филиалах.


Совершая покупки, можно воспользоваться приложением E-Makro.


Сканируя свой штрих-код приложения E-Makro на кассе, можно получить на счет от 1 до 3% возврата средств от суммы покупки:

  • от 0 до 300 тысяч сумов — 1%;
  • от 300 до 500 тысяч сумов — 2%;
  • от 500 тысяч сумов и более — 3%.


Накопленные баллы помогут оплатить впоследствии покупку целиком или ее часть.

Instagram: @makro_supermarket

На правах рекламы.