Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 марта подписал закон о поправках в законодательство, направленных на совершенствование системы корпоративного управления.

Из закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» исключена статья 22 («золотая акция»), что отменяет специальное право государства на участие в управлении акционерной компанией.

Ранее «золотая акция» применялась при приватизации государственных предприятий или продаже госпакетов акций компаний, имеющих стратегическое значение, чтобы обеспечить «защиту экономических интересов страны». Она вводилась в компаниях, где доля государства отсутствовала или не превышала 25%.

Государство через этот механизм назначало своего представителя в наблюдательный совет компании или предприятия, который в обязательном порядке должен был участвовать в общем собрании акционеров и заседаниях наблюдательного совета с правом наложения вето на решения по некоторым ключевым вопросам.

В Агентстве по управлению государственными активами (АУГА) отмечали, что это право не использовалось государством за последнее десятилетие. При этом наличие «золотой акции» и возможность её законного применения на практике приводит к снижению заинтересованности потенциальных инвесторов в приватизации предприятий и нарушению прав других акционеров в принятии корпоративных решений.

По данным АУГА, Европейский банк реконструкции и развития рекомендовал отменить это право, поскольку оно может уменьшить интерес инвесторов к покупке приватизируемых активов.

Отмена права государства на «золотую акцию» в отношении предприятий обеспечивает выполнение требований статей 1−2 Гражданского кодекса, в частности, участие государства в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на основе равных прав с другими собственниками (акционером, участником), а также предотвращение ограничений прав собственности других лиц, заявили в агентстве.

В Сенате заявляли, что отмена этого права положительно скажется на повышении интереса крупных потенциальных инвесторов к приватизируемым предприятиям.

Центральный депозитарий вправе открыть счёт в ЦБ и вести расчёты в денежных средствах по результатам сделок с ценными бумагами (ранее это делал Узнацбанк).

Согласно другим поправкам, утверждённым законом, срок полномочий членов наблюдательного совета, правления/директора и доверительного управляющего акционерной компании продлён с года до трёх лет.

Функции исполнительного органа ООО могут передаваться по договору коммерческой организации — доверительному управляющему.

Устав унитарного предприятия теперь может предусматривать создание наблюдательного совета — состав назначается собственником и подотчётен ему.

Акционер, владеющий минимум 5% голосующих акций (ранее — 10%), теперь может самостоятельно привлечь аудиторскую компанию для изучения сделки с аффилированным лицом. Это также касается права инициировать аудиторскую проверку АО или ООО.

Кроме того, образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) перестало быть обязательным для акционерных обществ и ООО, имеющих более 15 участников.

Ранее мы писали, что исполнительный директор Indorama Corporation Пракаш Кежривал на Ташкентском инвестфоруме выступил с рядом предложений для повышения интереса инвесторов к программе приватизации в Узбекистане. По его мнению, необходимо установить конкретные сроки для завершения сделок, устранить инвестиционные обязательства, не делать новых госинвестиций в активы, которые решено продать, не допускать конфликта интересов в отраслях и создать «единое окно» для взаимодействия с инвесторами.