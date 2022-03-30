Корпоративный туризм — довольно распространенное направление в сфере туристических услуг. Данное направление помогает решить проблему рабочих поездок, бизнес-встреч и тимбилдингов для сотрудников компаний. Это значительно упрощает задачу руководства, избавляя от забот по организации командировок, и помогает сэкономить ресурсы.

Одна из немногих компаний, специализирующихся на корпоративном туризме в Узбекистане, является Team Avia Tour.

О компании

Team Avia Tour — относительно молодая, динамично развивающаяся туристическая компания, которая специализируется на корпоративном туризме. Компания была основана в 2017 году и уже успешно обслуживает более 150 корпоративных клиентов. Ей уже доверили свои поездки иностранные и местные организации, а также дипломатический сектор иностранных государств.

Компания постоянно изучает запросы и предложения клиентов. Это помогает соответствовать современным требованиям корпоративного туризма и постоянно совершенствовать уровень своего сервиса.

Приоритетной целью является предоставление услуг высокого уровня для корпоративного сектора в Узбекистане.





Что предлагает Team Avia Tour

Обратившись сюда, вы сможете получить всю детальную информацию о перелете, (мерах предосторожности в выбранном отеле), бронировании отеля, визовой поддержке, оформлении медстраховки и любые другие подробности.

Команда поможет организовать рабочие поездки любого вида на высоком уровне и решит задачи по качественной организации корпоративных туров. Исходя из пожеланий и возможностей клиента, специалисты подберут варианты с оптимальным соотношением цены и качества.

Также для постоянных клиентов предусмотрена программа лояльности, по которой можно получить бонусы на некоторые услуги, например, на бронирование отелей или авиаперевозки.

Компания всегда готова обсудить детали поездки с учетом пожеланий и ресурсов клиента. Она стремится минимизировать ваши расходы на поездки и в то же время сделать их максимально комфортабельными.

Team Avia Tour предлагает следующие услуги:

бронирование и выписка авиа и ж/д билетов;

бронирование отелей по всему миру;

организация трансферов любой категории по всему миру;

организация лечебных и учебных туров;

визовое обслуживание;

помощь в оформлении медицинской страховки;

аренда автомобилей по всему миру;

VIP-встречи в аэропортах;

сопровождение участия в мильных программах авиакомпаний;

чартерные перевозки.





Если у вас запланирована бизнес-встреча за границей на определенную дату, а она не совпадает с расписанием регулярных рейсов, компания предоставляет услуги бизнес-авиаперевозок. Это дает возможность во время быть в назначенном месте и не зависеть от расписания рейсов.





В своей ежедневной работе компания использует программу, которая позволяет оперативно предоставить клиенту финансовые документы, статистику о выписанных билетах, отчеты с указанием направлений и потраченных сумм.

Еще одна особенность комфортабельного сервиса — услуга «имплант». Эта услуга включает в себя интеграцию сотрудника Team Avia Tour непосредственно в штат компании-клиента. В этом случае он на постоянной основе занимается организацией рабочих поездок только для этой компании. Такая услуга помогает повысить качество предоставляемых услуг.

Чтобы корпоративные поездки были максимально эффективными и принесли ожидаемые результаты, необходима грамотная их организация. Для удобства и экономии времени, финансов и других ресурсов стоит доверить это дело команде профессионалов — Team Avia Tour.

Телефон: (+998) 95−475−88−77, (+998) 95−475−54−75, (+998) 90−370−49−91.

Адрес: Мирабадский р-н, ул. Амира Темура, 19.

Instagram: @team_avia_tour

Telegram: t.me/TeamAviaTour

Facebook: fb.com/teamaviatour

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