В социальных сетях 27 марта распространилось видео, снятое в историко-музейном комплексе Ситораи Мохи-Хосса в Бухаре, на котором девочка вырывает перо у павлина, гуляющего по парку.

Управление внутренних дел Бухарской области сообщило, что изучило обстоятельства происшествия.

Выяснилось, что 26 марта жительница Гиждуванского района Н. Т. посетила историко-музейный комплекс с двумя несовершеннолетними родственницами О. Х. и С. Х. Во время пребывания там девочки выдернули у павлина два пера.

В отношении матери несовершеннолетней О. Х., Г. М., составлен административный протокол по части 1 статьи 47 Кодекса об административной ответственности Узбекистана (невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей / влечёт наложение штрафа от одной до пяти базовых расчётных величин).