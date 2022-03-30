Возможно, вы еще помните, как доставщики возили с собой терминал. А если курьеров было больше одного, то им приходилось встречаться в городе и передавать друг другу оборудование. Толстые пачки денег кочевали из города в город, из одного дома в другой, через знакомых и такси. Пластиковые карты в семье передавались из рук в руки, и вопрос «у кого пластик» определял планы членов семьи на целый день. Вы и ваши родители наверняка отпрашивались с работы, чтобы съездить в банк.

В 2013 году тогда еще Paycom (нынешний Payme Business) запустили интернет-эквайринг — сервис, сделавший возможным работу интернет-магазинов, а также кафе и ресторанов на доставку. Новая услуга предоставляла пользователям новые возможности и стремительно набирала популярность среди прогрессивных предпринимателей Узбекистана.

Интернет-эквайринг — это прием безналичных платежей онлайн с банковских карт в режиме реального времени.

Сервис развивался, набирал все больше поставщиков, и 25 марта 2016 года создатели Paycom запустили в Google Play новое мобильное приложение — Payme, один из первых платежных сервисов в Узбекистане.

Payme стал одним из первых приложений, запустивших денежные переводы с банковских карт. Потребители, оценив удобство, скорость и надежность новой услуги, стремительно переходили со старых способов передачи денег на переводы с карты на карту. Как результат, сегодня P2P-переводы — уже норма. Одними из первых в Узбекистане Payme запустили Payme GO — бесконтактную оплату в магазинах, кафе и ресторанах с помощью QR-кода.

Сегодня Payme — это один из популярных платежных инструментов в Узбекистане, помогающих проводить онлайн-оплату довольно широкого спектра услуг — от сотовой связи и коммунальных услуг до оплаты обучения и погашения кредитов. Однако, компания не останавливается на достигнутом и продолжает расширять спектр возможностей приложения.

В настоящее время уже более 5,5 млн пользователей доверяют Payme. Около 20 тысяч бизнесов подключено к сервису, и это количество продолжает расти.

Приложение Payme одним из первых появилось в списке платежных организаций, выбранных Telegram для Telegram Payments 2.0. Согласно выбору пользователей Payme стал победителем в номинации «Платежные системы» премии «Бренд года — 2020».

Решением ЦБ РУ от 4 апреля 2020 года, компании CП ООО Inspired под торговой маркой Payme выдана лицензия на право осуществления деятельности в качестве платежной организации — это подтверждение результатов упорной и кропотливой работы всей команды, которая заботится о своих пользователях и прилагает усилия по созданию удобных и полезных сервисов.

Каждый день состоит из множества решений. Решений, меняющих вашу жизнь или настроение. Решений, важных для близких или для вас самих.

Каждый день состоит из множества решений — больших и маленьких, но одинаково важных для вас. А значит, и для Payme.

Вот уже шесть лет Payme работает, чтобы решались самые разные задачи. Компания благодарит своих клиентов за доверие.

Скачать приложение Payme можно по ссылке.

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