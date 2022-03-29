На должность директора Агентства по кадастру при Государственном налоговом комитете Узбекистана назначен Фаррух Пулатов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ГНК.

На этом посту он сменил Фазлиддина Умарова, который на внеочередной сессии городского кенгаша народных депутатов 17 февраля был назначен хокимом Самарканда.

До назначения, с июля 2018 года, Фаррух Пулатов возглавлял компанию «Уздонмахсулот».

Фаррух Пулатов родился в 1979 году. В прежние годы работал начальником Ферганского управления Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре (ныне Департамент по экономическим преступлениям).

С 2001 года занимал различные должности в органах прокуратуры в Ферганской и Наманганской областях.