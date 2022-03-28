В Государственном таможенном комитете Узбекистана произведён ряд назначений, сообщила пресс-служба ГТК.
Илхом Мухторович Мухторов, исполнявший обязанности первого заместителя председателя комитета, назначен первым заместителем председателя.
Отабек Исмоилович Ибрагимов, ранее работавший в Администрации президента, назначен заместителем председателя ГТК.
Предыдущий заместитель председателя Муталибджан Обиджонович Салиев стал начальником Наманганского областного таможенного управления.
Кроме того сменились руководители ряда региональных управлений ГТК.