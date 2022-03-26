В Ташкенте в Центре современного искусства прошло Contemporary Fashion Show.

В этих стенах команда PODIUM представила свою концепцию синергии искусства, архитектуры и моды.





Центр современного искусства, построенный в индустриальном стиле в 1912 году, является жемчужиной архитектуры Ташкента. Именно эта историческая локация и стала инспирацией концептуального Contemporary Fashion Show, определив его формат и настроение.





В данном виде здание Центра современного искусства будет существовать совсем недолго — в ближайшее время пространство ждет масштабная реставрация. У посетителей есть редкая возможность насладиться первозданной архитектурой и концептуальным Fashion Show.





Постановщик-стилист показа: Даниил Берг.

Команда PODIUM выражает благодарность Центру современного искусства за содействие и помощь в организации Fashion Show.

Адреса и телефоны филиалов PODIUM:

Сайт: podium.uz

Facebook: fb.com/podiumitalia.uz

Instagram: @podium.italia

На правах рекламы.