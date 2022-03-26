В Ташкенте в Центре современного искусства прошло Contemporary Fashion Show.
В этих стенах команда PODIUM представила свою концепцию синергии искусства, архитектуры и моды.
Центр современного искусства, построенный в индустриальном стиле в 1912 году, является жемчужиной архитектуры Ташкента. Именно эта историческая локация и стала инспирацией концептуального Contemporary Fashion Show, определив его формат и настроение.
В данном виде здание Центра современного искусства будет существовать совсем недолго — в ближайшее время пространство ждет масштабная реставрация. У посетителей есть редкая возможность насладиться первозданной архитектурой и концептуальным Fashion Show.
Постановщик-стилист показа: Даниил Берг.
Команда PODIUM выражает благодарность Центру современного искусства за содействие и помощь в организации Fashion Show.
Адреса и телефоны филиалов PODIUM:
- Мирабадский р-н, ул. Мирабад, 62, ЖК Mirabad Avenue, блок С;
Телефон: (+998) 78−122−01−12;
- Юнусабадский р-н, ул. Зарафшан, 17;
Телефон: (+998) 71−232−38−38.
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