Китайский автопроизводитель Chery анонсировал начало поставок четырёх моделей в Узбекистан начиная с третьего квартала 2022 года. Об этом Spot сообщили представители компании.

Это модели Arrizo 6 Pro, Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro. Первые автосалоны Chery откроются в Ташкенте, позже они появятся ещё в семи городах.

Седан Arrizo 6 Pro имеет 4675 мм в длину, 1814 мм — в ширину и 1493 мм — в высоту при колесной базе в 2650 мм, 17-дюймовые диски. Под капотом находится 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л. с. с бесступенчатым вариатором (с имитацией 9 передач).





Кроссовер Tiggo 4 Pro оснащается атмосферным двигателем объёмом 1,5 л и автоматической коробкой передач CVT18, что позволяет достигать максимальной мощности в 150 л. с. при расходе топлива менее 6,5 л на 100 км.





Кроссовер Tiggo 7 Pro оснащён двигателем с турбонадувом модели 1.5TCI с максимальной мощностью 165 л. с. и расходом 6,6 л.





Семиместный семейный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro оснащён двигателем 1.6TGDI. Максимальная мощность — 186 л. с. Модель оснащена системой Chery ADAS с 20 функциями помощи водителю, включая технологию автономного вождения 3-го уровня.