Официальные резервные активы Узбекистана на 1 марта составили 35,36 млрд долларов, увеличившись за прошлый месяц на 935,3 млн долларов, следует из данных Центрального банка.

Рост произошёл в основном за счёт увеличения резервов в иностранной валюте в феврале — на 983,2 долларов.

Стоимость золотых запасов практически не изменилась (20,72 млрд долларов), но его физический объём снизился на 0,7 миллиона тройских унций (около 21,7 тонны) — до 10,9 млн тройских унций. Это свидетельствует о том, что Центробанк мог продавать золото в феврале.

Источник: finance.yahoo.com.

Котировки золота в феврале выросли из-за повышения уровня напряженности и военного конфликта в Украине. В частности, если 1 февраля драгметалл оценивали в среднем по 1800 долларов, то на 1 марта 1942 доллара (+7,8%). Центральный банк Узбекистана мог воспользоваться ситуацией на рынке и продать золото по повышенной цене.