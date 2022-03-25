Людей, которые знали Шавката Болтаева, условно можно разделить на две группы: тех, кто гордился знакомством с ним, и тех, кто только мечтал о встрече. В его гостевой дом Usto стремились представители творческих профессий и путешественники из разных уголков мира, чтобы узнать, что представляет из себя бухарское гостеприимство, и угоститься пиалой зелёного чая в компании человека, который легко мог потягаться в популярности с Ходжой Насреддином, символом Бухары.

Фото: Шавкат Болтаев / Facebook.

Узбекистанцы и иностранцы, которым повезло побывать на экскурсии у Шавката Болтаева, возвращались домой безраздельно влюблёнными в город-сказку и верного хранителя его тайн. Для многих из них желание увидеть ещё раз Бухару, прежде всего, значило снова встретить и обнять доброго друга с фотоаппаратом на плече.

Известный ташкентский фотограф Эрнест Куртвелиев вспоминает, что впервые встретился с Шавкатом Болтаевым в 2000 году на семинаре культового фотографа агентства Magnum Photos Бруно Барби, который приезжал в Узбекистан. В группе из 10−12 участников Болтаев был единственным представителем Бухары.

«Наверное, поэтому свои первые представления о бухарцах я составил по образу Шавката. Это был очень жизнерадостный, общительный, по-доброму лукавый, с хорошим чувством юмора человек, готовый всегда прийти на помощь», — рассказывает Эрнест Куртвелиев.

Фото: Шавкат Болтаев / Facebook.

Более близкое их знакомство случилось через четыре года. По приглашению Болтаева небольшая группа столичных фотографов отправилась в Бухару, чтобы принять участие в открытии выставки. Развернулась экспозиция в единственной в городе фотогалерее, которая занимала полуподвальное помещение старинного караван-сарая «Олимжон». В этих стенах с 1985 по 2003 годы действовала созданная Шавкатом Болтаевым народная кинофотостудия «Ситора» и сформировалась бухарская школа фотографии, неразрывно связанная с его именем.

«Шавката знали фотографы по всему миру. Они стремились приехать в Бухару и обязательно попасть к нему в гости. Люди всегда уходили от него наполненные рассказами, эмоциями, — вспоминает Эрнест Куртвелиев. — В отличие от других фотографов, Шавкат никогда не позиционировал себя крутым специалистом. Он всегда был очень скромным и доступным. Фотографии, которые он показывал, запомнились мне тем, что они глубоко и тонко отражали жизнь Бухары. Шавкат очень любил свой город, людей. Это было заметно в его фотографиях. Даже не очень парадные сюжеты были переданы с теплотой».

Шавкат Болтаев с фотографом Виктором Аном. Фото: Facebook.

По словам Куртвелиева, Шавкат Болтаев был предан жанровой фотографии, «журналистской». На первом месте для него всегда оставались момент и история. Спустя годы продолжают вызывать интерес проекты Шавката Болтаева, которые принесли ему мировую известность. Один из них посвящён жизни бухарских евреев, другой — бухарским цыганам. Над обоими автор работал более 20 лет. В коллекции Болтаева есть фотографии, связанные с традициями, обычаями бухарцев, суннитскими и шиитскими обрядами, которые время стирает из людской памяти, но не из архива с негативами.

Предпочитать правду и замысел «срежиссированной» красоте, видеть сердцем Болтаев учил многочисленных учеников, в том числе выпускников кинофотостудии «Ситора», которые сегодня живут и работают по всему миру. В Бухаре дело отца продолжает сын Бехзод, а также коллеги-единомышленники Зилола Саидова и другие фотографы.

В 2017 году знаменитая фотогалерея Шавката Болтаева переехала из караван-сарая в старинный дом фотографа, который туристы часто принимают за музей. Он был построен в 1907 году, а на стенах сохранилась художественная роспись, включая строчки из стихотворения на фарси.

Отец Шавката Болтаева очень переживал за судьбу дома, в котором семья прожила 50 лет. Верил, что только младший сын, Шавкат, с детства увлекавшийся фотографией, рисованием, музыкой, литературой, сможет понять его ценность и сохранить для будущих поколений. Шавкат же в далёкие 80-е мечтал о Москве, ВГИКе и большом кино. Он вспоминает об этом в посте, который опубликовал на своей странице в Facebook в апреле прошлого года.

«С папой у нас были очень серьёзные разногласия, и в конце концов я остался с родителями. Моя профессиональная кинематографическая мечта не сложилась, — писал Шавкат Болтаев. — Но, видимо, отец всё-таки благословил меня. Живя в Бухаре, я участвовал, как художник-фотограф, в создании многих фильмов со съёмочными группами из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, России, США. И в этот раз в моём доме больше месяца находилась съёмочная группа из 30 человек. Иногда нам приходилось спать, как цыганам. Ложились поздно. Вокруг нас постоянно было техническое оборудование киношников. (…) Иногда хотелось благодарить отца, который остановил меня от безумного шага».

Пост заканчивался фразой «кажется, продолжение следует…». И этого продолжения, несмотря на многоточие, душа Шавката Болтаева жаждала больше всего. Искусство было его жизнью, творческие люди — самой настоящей семьёй.

Фото: Facebook.

Двери его дома и галереи всегда оставались открытыми для гостей и возможностей рассказать миру о родной Бухаре.

В феврале 2021 года Шавкат Болтаев и его творческая группа вместе с американским независимым режиссёром-документалистом Грегом Полком работала над фильмом о Бухаре для международной ярмарки народного искусства International Folk Art Market, которая прошла тем же летом в Санта-Фе, городе-побратиме. Таких проектов не один десяток.

Свою «Бухорожон» Шавкат Болтаев любил самозабвенно, ревностно. Искренне признавался в одной из прошлогодних публикаций, что «подсчитывал лайки» под постами известного российского кинокритика Антона Долина о городах Узбекистана, в которых тот успел побывать за время отпуска.

«Я очень горд, что и здесь Бухара не подвела, — констатировал он, а следом просил подписчиков поделиться, чем им больше всего нравится древний город. — Для нас, бухарцев, это очень важно!».

Чуткий, зоркий, Шавкат Болтаев умел замечать красоту неочевидную: в чернильных тенях и дождевых потёках на глиняных стенах, глубоких морщинах, изрезавших старинные двери, изгибах куполов. Каждая его фотография, чёрно-белая или цветная — гимн любви сказочной Бухаре, в которой ему, по собственному признанию, повезло родиться и прожить счастливую творческую жизнь.

Фото: Шавкат Болтаев / Facebook.

Известный театральный критик Камариддин Артыков много писал о Шавкате Болтаеве и дал ему, пожалуй, самое полное и точное определение: «ключник Бухары, хранитель тайн, мифов и легенд Города-притчи». В одной из своих публикаций на странице в Facebook он вспоминает о памятной беседе, которая состоялась около пяти лет назад. Тогда известный бухарский фотограф сказал, что ему в творческом плане стало чего-то не хватать, а маститый столичный критик посоветовал другу садиться за мемуары и писать «обо всём, что он знает, как мало кто»: о Бухаре, сюжетах и героях фотопортретов.

«После этой памятной для меня беседы было затишье! (…) И дальше всё продолжилось в фантастическом ключе! (…) Из самого же Шавката Болтаева стали рождаться картины „родом из детства“, мудрого, наивного, восхитительно свободного, весёлого детства. (…) Его „фонтанирующему“ таланту нужно было ещё одно пространство, ещё одна ипостась. И он отважился писать, и у него это получается так же определённо-индивидуально по „языку“, сюжетам, внутреннему содержанию: иронично, весело, остро!», — писал Камариддин Артыков.

Шавкат Болтаев признавался: рисовать ему нравится потому, что этот процесс — импровизация с начала и до конца. Писал, что прямого учителя у него нет, а значит, некому краснеть за художника, который за холстом позволял себе впадать в детство, иронизировать, размышлять о вечном.





Фото: Facebook.

Его вдохновляла жизнь, друзья, планы, которые он строил уже не столько как фотограф, а как художник. В ближайших — выставки в Вене, Ташкенте. Он хотел организовать у себя в Бухаре творческий детский лагерь, чтобы летом обучать детей фотоискусству.

Задумок столько, будто болезни и не было вовсе — в январе врачи диагностировали у Шавката Болтаева рак щитовидной железы. Средства на дорогостоящее лечение собирали всем миром. За доброго друга молились и желали выздоровления на разных языках, ждали новостей после химиотерапии.

9 марта в ленте появилась хорошая новость — о приглашении на международную художественную выставку Art Nou Millenni в Барселоне. Через девять дней Шавкат Болтаев ушёл из жизни.