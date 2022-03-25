Директор Агентства по противодействию коррупции Акмаль Бурханов 18 марта отчитался перед Сенатом о работе ведомства по обеспечению открытости деятельности госорганов.

По его данным, 80 из 135 государственных органов и организаций (60%) при осуществлении госзакупок в IV квартале 2021 года не размещали эту информацию на соответствующих ресурсах. 88 госорганов и организаций своевременно не опубликовали отчёты о командировочных расходах и расходах по встрече зарубежных гостей.

Не в полной мере указывается информация, связанная с госзакупками, сметы расходов и их исполнение, командировочные расходы, информация об автомобилях и служебных домах и др. У 43 из 204 районных и городских хокимиятов сайты не работают вообще.

Акмаль Бурханов привел недостатки в работе отдельных госорганов:

— Министерство сельского хозяйства не публиковало на своём сайте информацию о победителях открытого конкурса, проведённого по предоставлению права на аренду земель сельскохозяйственного назначения;

— Агентство по культурному наследию не в полном объёме публиковало информацию об обладателях разрешений на ведение предпринимательской деятельности на территории объектов материального культурного наследия, взятых под государственную охрану;

— Госкомлес регулярно не обновлял информацию о запрещённых местах для охоты, об установлении запрета на проведение охоты в опредёленных охотничьих угодьях и другие данные.

При рассмотрении обращений физических и юридических лиц госорганы не изучали мнения и предложения заявителей по вопросам открытости и прозрачности деятельности. Не осуществлялась также работа по обсуждению актуальных вопросов, волнующих население, через веб-портал Mening fikrim, отметил директор агентства.

Хотя на Агентство по противодействию коррупции возложена задача опубликования на своём сайте результатов своей работы, а также недостатков в деятельности госорганов и организаций, эта информация не размещалась — такая самокритика тоже прозвучала в докладе Акмаля Бурханова.

Действительно, поиск открытой информации на сайте агентства показывает, что в разделе «Ежегодные национальные доклады» доклады не размещены, не опубликованы ежемесячные отчёты, пустуют и другие разделы открытых данных. На сайте также нет информации о состоянии выполнения госпрограммы по противодействию коррупции на 2021 год.

Ранее агентство отчиталось о своей работе в 2021 году. Сумма материального ущерба государству от выявленных коррупционных преступлений составила 1 трлн 282 млрд сумов, из которых возмещено 887 млрд сумов (69,1%).